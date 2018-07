Con el decreto 702/18, el valor de la asignación familiar por hijo puede caer hasta un 75%. (Gentileza Día a Día)

Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar



Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical de provincias patagónicas, buscarán frenar desde el Congreso los alcances del Decreto 702/18, que dispuso un recorte en las asignaciones familiares para miles de beneficiarios de esa región del país. El diputado chubutense Gustavo Menna pidió al gobierno que revise la medida, porque en el caso específico de su provincia, afectará a unos 68.000 beneficiarios. "Compartimos el objetivo de sanear las finanzas públicas y reducir el déficit, pero debe hallarse otro camino", sostuvo.



A poco de conocerse el viernes pasado la publicación en el Boletín Oficial del polémico decreto, Menna se puso en contacto con diputados de su partido de las provincias patagónicas. Voceros de la UCR indicaron que como resultado de esas conversaciones, se acordó elaborar un proyecto que apunta a la derogación del decreto y comunicar la decisión al jefe del interbloque oficialista, Mario Negri. La diputada Lorena Matzen (Río Negro) aseguró ayer que no avalará "ninguna política que signifique la pérdida del poder adquisitivo para las familias rionegrinas". "Nosotros trabajamos todos los días para que, respetando las particularidades y necesidades, haya cada vez más equidad", agregó.



De regreso del receso invernal y con la visita prevista para mañana a la Cámara baja por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los diputados de la UCR y de los distintos bloques opositores, avanzarán con una batería de proyectos que apuntan a dejar sin efecto los alcances de la medida.



A través del decreto 702, se eliminaron los beneficios para zonas desfavorables en el cobro de asignaciones familiares, con afectación directa para miles de familias que verán recortados sus ingresos por ese concepto. Se anticipó que el proyecto que en los próximos días se presentará formalmente por Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados, será refrendado por Menna, Matzen y otros legisladores de la UCR.



Por otra parte, el senador nacional Eduardo Costa (Santa Cruz) calificó el decreto como una "decisión injusta e inconsulta que han tomado estos sectores" y que "impacta negativamente en muchísimos trabajadores patagónicos y no toma en cuenta cómo viven los vecinos de Santa Cruz ni la realidad de la provincia".



"Algunas personas en Buenos Aires no entienden que la política no son ceros y unos, sino tomar decisiones que afectan a personas de carne y hueso que necesitan de nuestra ayuda luego de décadas de abandono", señaló en un comunicado. E insistió en que "no podemos permitir que el ajuste sea realizado sobre los sectores más vulnerables y sin contemplar las desigualdades provinciales de nuestro país. Por eso pedimos al Gobierno Nacional que revise y deje sin efecto lo resuelto".