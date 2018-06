La senadora nacional por Salta, Cristina Fiore, respaldó este viernes la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti de girar el proyecto de aborto legal a cuatro comisiones del Senado y criticó a quienes quieren darle en la Cámara alta un trámite "exprés".



A través de un comunicado, Fiore advirtió que "es equivocado y soberbio pensar que los presidentes de bloque en el Senado representamos la voluntad de cada uno de los miembros al momento de discutir un tema tan dividido y transversal".



"Debemos ser responsables y poder escuchar las opiniones a favor y en contra de los expertos en particular y de la sociedad en general, ya que los senadores no participamos de la discusión en Diputados", insistió.



La senadora apoyó la decisión de la vicepresidenta Michetti de girar el proyecto que vino de Diputados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Salud, Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales.



"Es absurdo pensar que esto intenta dilatar la discusión. Al contrario, son comisiones claves para abordar seriamente el proyecto que despenaliza el aborto. La comisión de Asuntos constitucionales, por ejemplo, deberá analizar si esta iniciativa está o no de acuerdo a la ley fundamental del país, muchos creemos que no y la discusión debe darse. O por ejemplo como abordaran este tema las provincias presupuestariamente de llegar a aprobarse", finalizó Fiore.



Por su parte, el senador nacional del Frente Cívico por Córdoba, Ernesto Martínez, respaldó también en esta jornada a lMichetti, acusada por el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, de pretender “dilatar” el debate del aborto en el Senado, y afirmó que si al peronismo “no le gusta algo” no debe resolver las diferencias “a los gritos”.

"El senador Pichetto siempre se enoja, tiene un estado de enojo vital, es muy inteligente pero se va a dar cuenta de que si no le gusta (algo) tiene sus modos de corrección, no es a los gritos”, sostuvo Martínez

respecto a la polémica que se originó en el Senado entre el PJ y la vicepresidenta.



La decisión de Michetti ayer de que cuatro comisiones serán las encargadas de tratar el proyecto sobre la legalización del aborto provocó el enojo del peronismo que pretendía encabezar el debate y que sólo se discuta en dos comisiones, la de Justicia y Asuntos Penales y la de Salud.



La funcionaria lo envió también a Asuntos Constitucionales y a Presupuesto, ésta última presidida por un férreo opositor al aborto, Esteban Bullrich, y fue cuestionada por senadores del PJ como Pichetto y Pedro Guastavino.



En diálogo con esta agencia, Martínez dijo que personalmente no le parecía que “necesariamente” haya que enviar el proyecto a Presupuesto pero relativizó el hecho como “una maniobra dilatoria” como denunció Pichetto.



"No me parece obligatorio que pase por Presupuesto”, afirmó pero rechazó las afirmaciones que indican que el oficialismo busca “dilatar” el tema en la Cámara alta. “No es así, porque para empezar no hay un oficialismo unívoco en este tema”, advirtió en relación a las diferentes posturas que existen en el seno de Cambiemos sobre el aborto.