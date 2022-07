El Fondo Monetario Internacional brindó un nuevo respaldo al gobierno argentino y en particular a la ministra de Economía, Silvina Batakis, al señalar que sus primeras medidas desde que asumió el cargo “son consistentes” con el programa que el organismo suscribió con la Argentina.

“La ministra reiteró públicamente su compromiso con la implementación del programa respaldado por el Fondo y los objetivos acordados del programa. Las medidas anunciadas por la ministra son consistentes con los objetivos del programa que fueron acordados para fortalecer la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar los desafíos profundamente arraigados de la Argentina”, señaló el vocero del FMI, Gerry Rice, en un encuentro con periodistas.



"Saludamos los esfuerzos para controlar el gasto, mejorar la recaudación y la coordinación sobre la deuda pública, así que continuamos comprometidos con la ministra y su equipo para implementar el programa de apoyo económico", agregó Rice.

A poco de ser designada, Batakis había anunciado que algunas de las metas pactadas con el FMI seguramente serían renegociadas. Sin embargo, días después habló con la cúpula del organismo (su directora gerente, Kristalina Georgieva; la adjunta, Gina Gopinath, y el director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn) y allí acordó que serían mantenidas tal como habían sido acordadas por su antecesor, Martín Guzmán.

Acuerdo con el FMI: cuáles son las metas

El FMI exige como condición para continuar con los desembolsos de dinero que el déficit primario no supere el 2,5% del PBI; que la asistencia monetaria al Tesoro no sobrepase el 1% del producto; y que el Banco Central acumule reservas por U$S 5.800 millones. Esas metas son anuales y si bien había otras intermedias, al término de cada trimestre, el organismo accedió a flexibilizarlas para evitar pedidos de un tempranero “waiver” o dispensa por incumplimiento.

“Mantuvimos una muy positiva comunicación inicial (con la ministra Silvina Batakis) y esperamos continuar de manera constructiva para conseguir las metas acordadas y ahí es donde está el foco de las discusiones”, dijo Rice en la conferencia de prensa.

El respaldo se produce en momentos en que los mercados financieros parecen darle la espalda al gobierno. Este jueves al mediodía el dólar blue o paralelo batía otra marca histórica y se vendía en el centro porteño a 287 pesos, mientras que el CCL (contado con liquidación, nombre que se le da a la operatoria para hacerse de billetes a través de la venta de bonos) cotizaba a 296 pesos.