Venían de recorridos diferentes. La Selección Argentina de Fútbol cerró ayer un año maravilloso mientras que el Frente de Todos respiró el último domingo un poco de oxígeno después de un año para el olvido. Sin embargo, coincidieron en que en su última presentación no los acompañó el resultado numérico pero sí el simbólico. Los Campeones de América empataron 0-0 con Brasil y el gobierno nacional perdió por siete u ocho puntos a nivel nacional las elecciones legislativas, igualmente ambos festejaron, porque los representantes de la albiceleste se quedaron con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y los dirigentes del oficialismo con respaldo suficiente en las urnas para dar pelea de cara a las Presidenciales 2023.

La diputada electa del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo el último lunes: "Ellos perdieron ganando y nosotros ganamos perdiendo". La frase común en el ámbito deportivo rebotó rápidamente en redes sociales y tuvo eco en máximos dirigentes de Juntos por el Cambio que reclamaron al gobierno "asumir y reconocer la derrota".

Pero el gobierno nacional y sus votantes continuaron celebrando el resultado adverso en las legislativas a través de las redes sociales, aliviados por la sustancial remontada de votos en comparación con la primarias de septiembre 2021 cuando la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó el resultado de "catástrofe electoral". Ese escenario ponía serias dudas sobre la posibilidad de una reelección de Alberto Fernández y empoderaba a el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ir por el Sillón de Rivadavia.

Ocurre que Rodríguez Larreta pelea su propia interna en Juntos por el Cambio con el sector que lidera el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, señalado como "los halcones". El líder de "las palomas" es el armador de las candidaturas que se presentaron en nombre de la coalición opositora para el Congreso Nacional y que el último domingo vencieron al peronismo pero no por la diferencia esperada. Una victoria contundente del larretismo no hubiera casi dejado lugar a dudas de quién debía encarar la carrera presidencial entre los amarillos. Tras las elecciones legislativas, los próximos dos años se presentan con posibilidades para ambos sectores y Macri ya adelantó que pedirá una PASO.

Tanto en el fútbol como en la politica siempre hay un premio mayor o un título más importante que un resultado circunstancial. De ahí que la Selección Argentina de Fútbol que lidera Lionel Messi ayer festejara tras su empate con Brasil. Es que en paralelo jugaban Chile con Ecuador y la derrota de la selección chilena definió la clasificación argentina para el Mundial de Qatar del 2022. La paradoja sirvió de argumento al Frente de Todos en Twitter y llovieron los memes.

— Agus (@AgusGarridx) November 16, 2021

"¿Este empate que nos clasifica al Mundial sí lo podemos festejar o también tiene que ser una "victoria victoria?", se preguntó un usuario en Twitter al finalizar el partido Argentina - Brasil. Otra usuaria agregó: "La selección nacional acaba de explicar que a veces no ganas pero ganas igual".

Con la gran noticia futbolera, los memes de los votantes del oficialismo se multiplicaron rápidamente para explicar el por qué de su festejo electoral del último domingo que había sido tan cuestionado por la oposición. Para el Frente de Todos también fue una victoria simbólica. Juntos por el Cambio se quedó con más votos pero no logró a simple vista su objetivo de cara a las elecciones 2023. El gobierno, con menos, mejoró su posición para pelear la reelección y quedarse en Casa Rosada por un período más. "A veces bancarse ser segundo también es ser campeón", dicen.

Por F.G.