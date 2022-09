Con motivo del 25° aniversario del reconocido medio BAE Negocios, el cual se destaca no solo por noticias de política y económica sino además por sus informes especiales, tanto en diario como en web, cronica.com.ar entrevistó a Gabriela Granata, la directora periodistica.



En diálogo exclusivo Granata indicó ante nuestra consulta sobre la línea periodística y la objetividad de la información: "Bae Negocios se caracteriza por ser un diario especializado en economía pero con fuerte foco colocado en el desarrollo, en la producción, en el crecimiento de las empresas nacionales y en la generación de empleo. Entendemos que las condiciones políticas que se generan para el desarrollo de las empresas es central y por eso, que debe haber una complementariedad público-privado para el crecimiento. Un diario especializado, con información y análisis orientado a una audiencia que tal vez no sigue temas puntualmente pero que le interesa saber, y que debe hacer sencillas las cuestiones complejas".



Además de su edición en papel, en referencia a las nuevas tecnologías, siempre a la vanguardia con las noticias y los informes exclusivos reveló: "Es una dinámica muy interesante porque lo que queremos los periodistas es que nos lean, que el público, la auciencia, encuentre lo que queremos contarles, y hoy las audiencias están en el ecosistema digital, en redes sociales que tienen sus propios lenguajes. El fondo es el mismo, el periodismo, la información, el chequeo de datos, la contrastación de posturas para enriquecer el contenido. Las herramientas son distintas, y hoy por hoy, no hay proyecto exitoso que no se cree, resuelva, corrija y potencie que no sea trabajando en equipo".

La convergencia del Grupo Crónica hace que también BAE Negocios aporte su experiencia en Crónica HD.

En cuanto a la difícil misión de informar sobre política y economía en nuestro país destacó: "La economía argentina nos obliga a estar muy pendientes de la información porque tiene una dinámica acelerada en muchas oportunidades. En tiempos de crisis hay que prestar atención a los datos, a las tendencias y a tratar de entender qué significa, por qué se produce, cuándo se puede observer un cambio de tendencia, a quién perjudica o beneficia la medida... en fin, gran parte de las pregunas básicas del periodismo. Tener diferenciado qué es opinión y qué es información es parte del contrato de lectura. Nos gusta la opinión, en realidad "las opiniones", lo más diversas posibles porque en esas diferencias se construyen proyectos. El otro día circulaba una oferta de empleo en busca de periodista económica que "cubra la Argentina sin perder el buen humor".... una forma de graficar la alta demanda que tiene esta profesión, en estos tiempos, en este país".



Gabriela, que está hace 5 años al frente de este grupo de periodistas subrayó el método laboral, como fuente de construcción: "Tenemos tres equipos de trabajo: notas de servicios y alcance masivo; último momento y especializado que se aboca también al impreso. Cada sector trabaja con directivas generales y un margen para que aplique su creatividad, así salen mejores proyectos".

En esta línea, destacó orgullosa que: "Bae Negocios, en julio, fue el medio económico que más creció en audiencia en el país y viene con un crecimiento sostenido que nos ubica entre los principales medios de Argentina y junto con el resto de los medios del Grupo Crónica, en el cuarto lugar dentro de esa categoría".

Por último, y como no podía ser de otra manera, la directora periodistica utilizó sus redes sociales para celebrar este histórico aniversario: "Hoy, @BAENegocios cumple 25 años, el diario al que llegué hace una década y que dirijo hace casi 5 años. Y al que veo crecer día a día con un equipo de profesionales enorme, en entrega y talento".