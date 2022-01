Acusan a la empresa Ezca SA por irregularidades y explotación laboral. La CTA los denuncia por abonar sueldos bajo la escala salarial, no entregar recibos de sueldo, no realizar los aportes pertinentes a los organismos de la Seguridad Social, y realizar descuentos sobre los haberes en forma arbitraria.

Así fue como lo denunció la CTA Autónoma Bonaerense, el año pasado, en medio de una asamblea permanente de trabajadores, mediante una nota formal dirigida a la Ministra de Trabajo se informó que “desde hace tiempo EZCA viene registrando un sin números de irregularidades como abonar sueldos bajo la escala salarial, no entregar recibos de sueldo, no realizar los aportes pertinentes a los organismos de la Seguridad Social, y que realizan descuentos sobre los haberes en forma arbitraria".

Además, indicaron que la empresa ha realizado “deficiente liquidación de la primera cuota 2021 del SAC, que no abona presentimos y antigüedad, que tampoco otorga licencias por Covid-19, y si las otorga no las abonan. Tampoco acepta la licencia por contacto estrecho con personas con Covid-19 y aplica reducciones de salarios en forma arbitraria”.

En detalle, de la denuncia de la CTA la agencia de comunicación PERYCIA explicó el modus operandi de EZCA. En junio de 2020 las periodistas Lucrecia Bibini y Julia Molina entrevistaron a varias trabajadoras que brindan servicio tercerizado de limpieza en Radio Provincia de La Plata.

“El 13 de mayo, a 54 días de decretarse la cuarentena, el cuerpo de delegados de ATE en Radio Provincia levantó la voz en un mensaje por Whatsapp que circuló entre empleados, directivos y los responsables de contratación del Ministerio de Comunicación Pública. Por cuarto mes consecutivo, la empresa EZCA SA recorta el salario de nuestras compañeras de maestranza, con sumas que van de 2500 a 3500 pesos para el pasado mes de abril. La compañía había informado que gracias a un acuerdo entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza, homologado por el Ministerio de Trabajo, el recorte del sueldo sería de un 25%, el límite acordado entre el Gobierno y la CGT. Pero un cálculo fino -tarea difícil porque Ezca niega sistemáticamente la entrega de recibos de haberes- revela que con los aportes a la obra social y al sindicato, la reducción en realidad llega hasta el 37 por ciento, generando un sueldo de bolsillo que apenas supera por 1425 pesos el salario mínimo”, señalaban.

Para la empresa, los recortes tienen “un grado de lógica”. En un mensaje enviado a la dirección de la radio, explican: “Hay una diferencia salarial entre el que trabajó mes completo y los que no, que es el presentismo. Difícil hubiese sido tener que pedir ir a trabajar a alguien cuando la ley le permitía quedarse en la casa”. El medio, sin embargo, pudo acceder al pliego de la última prórroga del contrato con la Provincia. El vínculo venció en marzo, pero según pudo comprobar este medio, hay un acta firmada para extenderlo. Es decir, la pandemia no afectó la relación contractual. Por mes, el Estado bonaerense paga poco más de 383.000 pesos (la prórroga hasta marzo fue por 767.900 pesos en dos meses) y no hubo "retraso" ni "recorte"; decía la agencia de noticias.

EMPLEADOS SIN ANTIGÜEDAD

Los trabajadores de EZCA, le dijeron: “Pasamos por diferentes situaciones laborales en el edificio, abuso de poder y el maltrato de parte de encargados y supervisores. En la enumeración de hechos históricos hay desde despidos "por embarazo" (que lograron revertirse) hasta normas medievales como la prohibición de hablar de política y religión con el personal de la emisora. En el caso de Ezca, algunas de las situaciones, como los descuentos injustificados a empleadas meses antes de la pandemia, llegaron en forma de denuncia al Ministerio de Trabajo. Nuestras compañeras y compañeros de la radio nos ven todos los días desde hace once años, pero para la empresa no tenemos ni dos años de antigüedad reconocida” .

Un reconocido abogado laboralista explicó que EZCA hace un mal uso del acuerdo firmado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza. “El mismo señala claramente que se aplica solo al personal destinado a prestar servicios en las sedes o establecimientos de clientes que han solicitado la suspensión total y/o parcial del servicio de limpieza. Mientras el personal trabaje normalmente no se podrá utilizar este beneficio fiscal, el uso indebido de este acuerdo será pasible de multas por evasión fiscal de parte de AFIP así como también reclamos sindicales. Desde el lado del empleado se ven recortados los aportes y contribuciones de seguridad social como de obra social, pudiendo ocasionarles inconvenientes con el cobro de asignaciones familiares y con la cobertura de su obra social, a futuro también podría tener inconvenientes con sus aportes jubilatorios. EZCA SA aplica el beneficio a toda su gente. Generando un perjuicio al personal, al estado y comprometiendo solidariamente al sindicato y al cliente”, detalló el letrado.

¿EDESUR MIRA PARA OTRO LADO?

Llama la atención que, ante las denuncias reiteradas, ninguno de los 24 clientes que informa tener EZCA hayan discontinuado el servicio. Más aún cuando 18 de ellos son organismos del Estado Nacional y provincial que deberían hacer cumplir con la normativa. Entre ellos están Banco Nación, Banco Provincia, el BICE, el Ministerio de Trabajo de la provincia, Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) más los privados Quilmes, Garbarino, entre otros. .

En estos días, Edesur , energética que tras los cortes de luz, el Gobierno nacional no descarta quitarle la concesión del servicio, se sumó a las empresas que contrataron a ESCA SA sin mirar los graves antecedentes que tienen con los trabajadores. La cifra por el servicio de mantenimiento y limpieza que ganó EZCA, siempre cotizando a la baja al aprovecharse de manera fraudulenta del acuerdo firmado, es de 2.500.000 pesos.