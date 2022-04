Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, salió a "bancar" el proyecto de ley enviado al Congreso por el Frente de Todos para recuperar dinero fugado al exterior, con el que se busca recaudar fondos para cancelar la deuda con el FMI.

En ese sentido, el funcionario se plegó al proyecto de los senadores oficialistas que pide cobrar un porcentaje de los dólares no declarados en el exterior y citó a la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, al pedir que la deuda "la paguen los que se la llevaron".

"La deuda la tienen que pagar los que la hicieron y se la fugaron. Hubo incluso gente que cobró comisiones por las deudas que se tomaron y eso debe ser investigado", enfatizó Fernández, en diálogo con C5N.

.

Sobre esta línea, el ministro de Seguridad remarcó que lo pone "contento" que se estén "discutiendo estas cosas", e hizo hincapié en la necesidad de analizar "la evasión en Argentina", en tanto que destacó que este proyecto "no crea un impuesto, se trata de recuperar lo que está afuera".

Por su parte, Fernández apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y consideró injusto "que el pueblo argentino se coma el viandaso que hizo este corrupto, que se llevó la guita afuera o haciendo lo que hicieron con este tipo de cosas".

"¡Garpenlá, viejo!. Te la llevaste, la tenés declarada y pagaste tus impuestos, bienvenido sea. Es tu historia y no me interesa a donde la tenés, es tu vida y no me interesa. Ahora, la que te llevaste por evasión la tenés que garpar, no tiene solución, y está legislado", subrayó el ministro.

.

Al respecto, el funcionario resaltó que hay que "seguir empujando y acompañarlo", a los "compañeros que están empujando este tema de los evasores", mientras que aseguró que "no hay dudas" dentro del oficialismo en acompañar esta iniciativa.

Además, Fernández salió a responder a los cuestionamientos desde Juntos por el Cambio al proyecto y tildo a la oposición de ser "livianitos de coherencia como boleadoras de merengue".