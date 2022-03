El presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, se pronunció ante el Foro Nacional de Intendentes de la Unión Cívica Radical que se constituyó en Parque Norte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí el conductor del radicalismo convocó a afinar la capacidad de organización del partido como componente de Juntos por el Cambio, construir bases de unión y fortalecer la presencia territorial, frente a los difíciles momentos que atraviesa el país en los campos político, institucional y económico: “No hay vuelta, el país necesita a la UCR”, aseguró.

En el encuentro, la intendenta de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, fue electa presidenta del Foro. En ese contexto, Morales sostuvo que la UCR es el partido que “tiene más territorio dentro de Juntos por el Cambio. Gobernamos tres provincias y más de 400 municipios en la Argentina, lo que patentiza territorialidad y marca responsabilidad con los pueblos, dando contundentes muestras de gestión. Y es por eso que nos preparamos para gobernar la Argentina, en el marco de Juntos por el Cambio con un radical como Presidente de todos los argentinos”, enfatizó.



-"Hoy reafirmamos nuestra participación en Juntos por el Cambio, pero ahora desde una posición de respeto hacia nuestra fuerza política. No pretendemos ser dueños de Juntos por el Cambio, porque no aceptamos dueños de la coalición y queremos simetría en la relación”



-"Hay mucho ruido en la interna de Juntos por el Cambio y eso tiene que ver con un radicalismo de pie. Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con la incorporación de Javier Milei porque es mejor juntos y con un programa de gobierno, pero no amontonados”.

-“No quiero halcones de pico que no tienen responsabilidad de gobierno, ni un gobierno de Ceos, Quiero sí un plan desarrollista y productivista de corte verdaderamente federal”.

Además, reivindicó el rol de los intendentes ante las necesidades de los pueblos, “gestionando y brindando respuestas en un contexto desfavorable frente a la discriminación que hace el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales en detrimento de los municipios administrados por la UCR”.



Y destacó la importancia estratégica de los intendentes para el futuro del país: “Este gobierno nacional es el peor del peronismo, es el más ineficaz de la historia, porque no tiene un plan y hasta da pena escuchar al Presidente que incumplió con el pueblo argentino. En los pasillos del Senado se dice que ella quiere llevarse puesto a Alberto Fernández y es allí cuando tenemos que estar firmes como fuerza política, aportando racionalidad en Juntos por el Cambio para evitar que el castigo caiga sobre las espaldas del pueblo argentino”.

Qué dijo Gerardo Morales





-“Alberto Fernández se comprometió a unir a los argentinos, pero lo único que hace es fracturar más a tal punto que ahora la grieta también se instaló en el propio seno del gobierno nacional”.



-“No cogobernamos. Somos oposición y como tal marcaremos líneas de trabajo y de responsabilidad, con una representación parlamentaria que nos enorgullece”.



-"Tenemos que llegar a fin de año con un plan de gobierno de perfil federal, que no mire las diez manzanas de la Capital Federal, porque eso nos llevó a fracasar como país. Tenemos que tener un plan que resuelva la macroeconomía, pero también la microeconomía” en contraposición de un gobierno que “lo único que hace es imponer restricciones y cepos, con fórmulas que fracasaron” y reivindicó la “concepción del Estado justo”.

Además, Morales anunció que mañana, miércoles 23, cursarán pedidos de audiencia a todos los ministros del gabinete nacional para “reclamar la aplicación equitativa de los programas dispuestos por el Gobierno de la Nación. Tienen que tratarnos como corresponde, sin discriminación”, afirmó Morales.Tras advertir la posibilidad de que “vengan tiempos difíciles”, instó a intendentes, legisladores y cuadros militantes de la UCR a “estar atentos y preparados, porque no estamos para empujar a nadie. hay que proceder desde la más absoluta responsabilidad y firmeza de cara al quiebre que evidencia el Frente de Todos”.



En otro tramo de su mensaje, Morales convocó a movilizar la capacidad de organización del radicalismo y, en este sentido, anticipó que se avanzará en la constitución del Foro Nacional de Concejales Radicales, que fue programado para la mitad de este año. “Necesitamos una buena organización para articular el trabajo de intendentes, concejales, legisladores nacionales, gobernadores y el Comité Nacional para cuidarnos entre todos y luchar contra la discriminación”, sostuvo.