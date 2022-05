El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, dialogó este miércoles 4 de mayo con Edi Zunino y Marcela Pagano en "Para que sepas" por A24. Lo que sigue es lo más destacado de esa entrevista.



- MP: ¿Se ve cómo candidato a Presidente?



- GM: Yo sí, claro que me veo como candidato a Presidente, veo al radicalismo con un candidato a presidente también, puede que me toque a mí o a otro. Martin Lousteau va a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. Pero sí, veo un radicalismo fortalecido, con más musculatura, aportando de la mejor manera a fortalecer JxC.



- EZ: Sin tantos complejos, tienen más autoestima.



- GM: Sí, hemos tenido un buen resultado con Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe ganamos la elección, compartimos el triunfo en Córdoba, ganamos en La Pampa, en Santa Cruz, además de en las provincias que gobernamos: Corrientes, Mendoza y Jujuy. Tuvimos buena elección en Misiones, en Chaco, tenemos un radicalismo renovado, con mucha juventud, estamos ganando con Franja Morada las elecciones en la universidad, hay una muy buena energía, y por allí lo que hace ruido en JxC es que hay como una mayor dinámica del radicalismo, pero apostamos a JxC, a fortalecerlo, tenemos una muy buena relación más allá de todo el ruido.



- MP. ¿Hablas con Macri?



- GM: Hablo con Macri, tenemos una charla pendiente, pero hablo con él, hablo con Patricia, con Horacio, con Lilita, estuvimos un rato largo, hablo con Maxi Ferraro, con Miguel Pichetto, hablo con todos.



- MP: ¿Con Lilita de qué hablás.



- GM: Lilita está muy bien, analiza muy bien la política, está convencida que que el espacio es JxC, que hay que estar tranquilos, que hay que dedicarnos a trabajar propositivamente. Justamente, el otro día en el encuentro que tuvimos con la Mesa de JxC salieron tres temas, el más importante fue la agenda que aprobamos, estamos trabajando muy bien con nuestros equipos, la Fundación Alem, la Hannah Arendt, la Pensar. Estamos trabajando en lo que la gente está reclamando de la política: un plan de gobierno y soluciones concretas. En la agenda tenemos políticas sociales en La Matanza, producción en Río Cuarto, educación, energía, institucionalidad. Yo veo la mitad del vaso lleno, veo muy bien ese trabajo.

- EZ: La sociedad le exige a la política autocrítica,una visión menos ensimismada de los políticos con relación a sus problemas y los de la sociedad. En ese tema ¿los ninguneó Macri y el Pro durante la gestión de Mauricio Macri? ¿El radicalismo fue despreciado? ¿Hay algo de revancha en esta nueva actitud de los radicales?



- GM: Para nada, lo estamos haciendo con una actitud propositiva, pero el radicalismo no va a ser furgón de cola. Eso pasó porque nosotros ocupamos ese rol también, porque Mauricio era presidente. Yo siempre digo que Mauricio no tiene nada de que quejarse del radicalismo, el radicalismo aún estando en desacuerdo en algunas cuestiones, acompañó. Y acompañamos una gestión de la que nos hacemos cargo también. Yo a veces cuando hago autocrítica, a partir de lo que planteas, digo que nosotros también terminamos defraudando a un conjunto de la sociedad, la clase media, generamos más pobreza, veníamos bien los primeros dos años, después nos fue mal, 5 años de fracaso de Cristina, después no fue mal a nosotros en los últimos 2 años. No es que la gente no nos votó porque se equivocó la gente, no nos votó porque algo hicimos mal. Desde ese lugar nos tenemos que parar para construir un plan de gobierno. El FDT también está defraudando a la gente. El país tiene que salir del fracaso en fracaso, y la clave es terminar con la grieta, porque no sirve para resolver los problemas de la gente. Fijense la grieta del Gobierno, no sirve, lo inmoviliza.

.

- EZ: ¿Se puede salir de la grieta con Macri y Cristina jugando en primera?- GM: Yo creo que ellos son en parte la expresión de esa grieta. Son líderes,, pero bueno son visiones. Yo quiero un presidente radical, creo que es un momento para el radicalismo, pero hay que retomar el diálogo. Hoy estuve en Salta en la Mesa del Litio con los gobernadores de Catamarca y Salta y estuvo, y armamos la mesa de Litio, y tenemos el Norte Grande, con 10 gobernadores donde hay 7 peronistas, tenemos una agenda. Esta tarde estuve en un debate en el marco del Consejo Económico y Social de la OEA, y estoy convencido de que tenemos que dialogar”.- MP:¿ Hablás con el Presidente?- GM:, tenemos que hablar, la política tiene que hablar. Tenemos que poner en marcha ya, no esperar hasta el 2023, programas como por ejemplo un plan de desarrollo energético. Recién se está haciendo el gasoducto hasta Salliqueló, que llevará gas a otras zonas del país, no solo al AMBA. Por qué no lo hicimos nosotros, por qué no lo hizo Cristina, Alberto demoró 2 años en iniciarlo. Tenemos que tener un plan que lo respeten los distintos gobiernos. Si hoy tuviéramos ese ducto estaríamos resolviendo la cuenta en dólares, porque hoy estamos importando gas, pagando 40 dólares el millón de BTU, cuando el millón de BTU con el gas de Vaca Muerta cuesta 3,50. Podríamos estar vendiendo a 40 dólares, podríamos estar ganando, y son obras que no esperan. Tenemos que hacer obras de infraestructura productiva, más obras de energía, que no esperan. Me parece que tiene que haber planes estratégicos en energía, en inversión productiva para las economías regionales, en educación.- MP: Acabo de volver de Israel en una misión oficial en la que hubo otros gobernadores, organizada por el ministro, y da la sensación que los gobernadores cuando hay falta de inversión en sus provincias le echan la culpa al gobierno Nacional, pero no es competencia de ustedes también gestionar las necesidades para que por ejemplo, haya en tu provincia las cosas que se necesitan.- GM: Obvio,. Hay 4000 trabajadores a 4000 metros de altura, tenemos 1200 millones de inversión en litio, estamos trabajando para fabricar baterías de litio, tenemos 300 megavatios con una planta solar que vamos a ampliar a 200 megavatios más. Tenemos un proyecto con el INVAP de una planta termosolar, estoy construyendo 258 escuelas nuevas, vamos a generar con el plan de construcción de escuelas, 2000 km de conectividad, 10 mil puestos de trabajo. . Hay cosas que podemos hacer los gobernadores. Fuimos con una delegación del Norte Grande a Dubai, y lo primero que nos dicen cuando les pedimos que vayan a invertir es: 'Pero cómo vamos a invertir en Jujuy, en Chaco en la Argentina, sino tenemos garantías de retirar utilidades'. Ahí nos reunimos todos los gobernadoresd el Norte Grande, lo fuimos a ver a Sergio Massa y le dijimos: 'Saquen las leyes de los acuerdos de inversión que tenemos firmados con Japón, con la Unión Europea, con Emiratos, con Arabia Saudita, resolvamos el tema de las inversiones' . Vamos a poner una delegación en las 8 provincias del Norte Grande para vender nuestros productos en Dubai. Claro que hay cosas que podemos hacer, pero también está claro que la macro la maneja el Gobierno, el problema de la inflación es un problema de la conducción económica del gobierno nacional y no de los gobernadores.- EZ: Nombraste en esto de la Mesa del Litio a Matías Kulfas, que está en uno de los focos de la crisis del oficialismo, ¿Es buen ministro Matías Kulfas?- GM: Tenemos buen diálogo. creo que es un buen ministro, que articula, que da respuestas a los temas que se plantean, esto lo digo como gobernador. Nos ha acompañado en este desafío de la Mesa del Litio , ha presentado algunos proyectos que estoy pidiendo en JxC que acompañemos. Digo lo que veo.

.

- MP:¿De Guzmán opinás lo mismo?



- GM: Me parece que Guzmán hoy es el punto débil por la inflación, por la ausencia de plan económico, es un blanco que está usando el kirchnerismo para debilitar a su propio gobierno.



- MP: ¿Lo separás de Kulfas?



- GM: Tengo otra relación, no tengo tanto diálogo con Guzmán, pero me parece que el problema es que el Gobierno no tiene un plan económico y la responsabilidad también es del área económica, no resolver el problema de la inflación, pero también creo que hoy está siendo el punto débil frente a la situación económica que ataca el kirchnerismo, que ataca La Cámpora para debilitar a su propio gobierno. Eso no se entiende, por eso la gente está tan enojada, hay desesperanza en la gente, la inflación no para y en el medio hay una pelea interna que no tiene arreglo.



- MP: También esas situaciones se daban en la anterior gestión



- GM: Nunca hubo algo así. Macri lideró, se pueden decir muchas cosas de Mauricio, yo no lo votaría, pero fue un líder en la gestión de gobierno. Cristina lideró su gobierno, no estoy de acuerdo, generaron una cultura de la violencia, de la corrupción, pero era líder . Acá hay un problema de liderazgo, ell. toma la decisión de llevarlo a Alberto de presidente, ella va de vice, y no se banca eso después, entonces se genera un quiebre. Lo que ella tiene que hacer es correrse, actuar como vice y dejar al Presidente que gobierne, si tienen loteado el gobierno, esto es para esta organización, esto para esta otra. Ese es el problema que genera una inmovilización que impide que tomen decisiones para resolver los problemas de la gente. El problema económico hoy, que comenzó con causales económicas, es la política, la ruptura del FDT.



- EZ: Entre uno y otro hoy estuvo Sergio Massa, más allá del entuerto de los otros días, este convenio bajo cuerda para que la Cámara de Diputados nombrara a la consejera radical y el Senado lo que fuera…



- GM; Una gran infamia, me han tratado de kirchnerista, y que yo participé de no se qué, una gran infamia que niego totalmente.



-EZ: ¿Quién la movió? ¿Macri?



- GM; No sé, no quiero entrar en eso.



- MP: ¿Siente fuego amigo y que se va a incrementar en la campaña electoral?



- GM: En JxC, no, estamos mejor de lo que aparece en los medios, hay algunas cuestiones que hay que ordenar pero esa operación creo que ha venido del kirchnerismo, de La Cámpora, sectores del Gobierno y, tal vez, algunos referentes de JXC, son temas que habrá que aclarar.



- EZ: Más allá de la infamia ¿tenés una relación especial con Sergio Massa.



- GM: Soy amigo de Sergio, pero en esta instancia no estoy planteando una alianza o la incorporación del Frente Renovador a JXC, eso fue en 2015, fui con esa posición a la Convención, perdí, por pocos votos, pero perdí, eso fue un día sábado y el lunes estuve junto a Sanz acompañando Cambiemos. El problema es que Massa se fue al kirchnerismo, hizo el FDT con el kirchnerismo, por eso es que incluso los sectores que le respondían en Jujuy dejaron de ser parte del FR. Él está en otro proyecto, pero yo no voy a dejar de hablar con quienes tengo que hablar, hablo con ministros, con el Presidente, con la única que no hablo es con Cristina, y no es culpa mía.

.

- GM: No sé a qué me puede convocar. Yo lo que no voy a hacer es fortalecer esta línea de debilitamiento del Gobierno, más allá de que soy opositor, y más allá de que yo estoy trabajando con JxC para que haya un nuevo gobierno, y para llegar al gobierno.



- MP: ¿Cuándo hay diferencias está mal hacerlas ver? ¿Lo que hizo Máximo, está mal renunciar a la presidencia del bloque de diputados si él no siente defender un proyecto?



- GM: Yo creo que eso está mal, porque hay límites cuando uno está dentro de un colectivo. Además ¿qué iba a hacer Cristina si ella era presidenta, con el FMI? ¿Iba a entrar en default para que esto explote? Había que renegociar la deuda, no había otro camino, no podíamos entrar en default, Máximo tenía la responsabilidad de ser presidente de su bloque y había una decisión colectiva de su gobierno que tenía que acatar, esto no es yo hago lo que quiero, esto es un colectivo.



- MP: ¿Estuvo bien tomada esa deuda?



- GM: Eso es otra cosa, no me hagan seguir peleando, ese es otro tema. Se enojaron cuando dije en diciembre que había que dialogar porque los que tomamos la deuda fuimos nosotros. La responsabilidad en la deuda pública argentina la tiene el peronismo, Cristina que nos dejó 240 mil millones, nosotros que también fuimos a tomar la deuda con el FMi, fuimos nosotros que yo recuerde, y me incluyo, después podemos analizar si estuvimos de acuerdo o no. Y Alberto que en estos dos años generó más deuda que la que generó nuestro gobierno con Mauricio de presidente. Yo tengo un análisis de por qué tuvimos que llegar al FMI, yo creo que se cometieron errores. Esas son las cosas que tenemos que hablar para adentro para no volver a cometer los errores. Hay gente del PRO extrema que no quiere que hablemos de los errores que cometimos, y no se puede construir un plan de gobierno sobre la base de creer que todo es perfecto.Nada es perfecto. Hay cosas que hicimos bien y cosas que hicimos mal.



- EZ: Partiendo de que nada es perfecto, ¿está consolidado el esquema de coaliciones en la Argentina. o puede haber cambios, enroques? Incluso vos estuviste participando de reuniones con otros sectores en la casa de Urtubey…¿tenemos FDT y JxC para rato, o podemos llegar a tener otra cosa en el momento menos pensado?



- GM: Yo creo que estamos experimentando resolver la atomización del sistema de partidos que fue producto de la crisis de 2001. Explota en el 2001 el sistema de partidos, casi desaparece el radicalismo. gracias a Dios todavía estamos vivos, con más musculatura, y hoy el sistema de partidos se está ordenando a través de coaliciones, una es el FDT, la más importante, y la otra es JXC. Yo creo que JxC tiene para crecer, así como se incorporó Miguel Pichetto con el Peronismo Republicano, pueden haber otros sectores del peronismo republicano, que no quieren aliarse en el FDT con el kirchnerismo que pueden engrosar a JxC, que tal vez pase a llamarse de otra manera, con la columna vertebral del radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica. .



- MP: No mencionaste a Milei.



- GM: No, él crece porque la gente está molesta con la política, porque la política no resuelve los problemas de la gente. es un poco injusto porque no es que hacemos todo mal, pero estamos en manos de un gobierno que no resuelve los problemas de la inflación y la gente está agobiada, con desesperanza, y en esta situación el que te viene a plantear el discurso de la antipolítica obvio que va a crecer, que es disruptivo y dice: vamos a eliminar el Estado, el ministerio de Educación, hablando del gasto como si fuera…Obviamente que hay que ordenar las cuentas, a mí me llevó 4 años recuperar el equilibrio fiscal en Jujuy después de 30 años de déficit, eso lleva tiempo, estos facilistas que te dicen llego y voy a resolver… El que venga a decir que va a resolver el tema de la inflación y va a terminar con los problemas del gasto de la noche a la mañana es un mentiroso. Hay gradualidad, hay que ser eficiente. El concepto de la UCR en JXC es : Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No estamos de acuerdo con el estado mínimo del neoliberalismo, ni el máximo del populismo. Lo que no se puede hacer es eliminar el ministerio de Educación, la escuela pública, una de las columnas vertebrales de la UCR es la educación pública, y también del peronismo.



- EZ: Se te acusa de ser antipiquetero, en tu gestión Milagro Sala fue presa, y ahora estás denunciando al Movimiento Evita por entrega de tierras que ellos dicen que es lícito por algo que se aprobó en los ámbitos legislativos.



- GM: No, hay una vieja ordenanza, pero en base a eso entregan una reserva natural provincial, y entregan tierras privadas. donde hay privados que están explotando que tienen posesión específica, juntan 65 familias, . algunas les toca 1500 hectáreas, y lo entregan el Movimiento Evita y también la directora de Tierras del ministerio de Agricultura que es de Grabois, y se ponen a entregar tierras, certificados de posesión. No lo vamos a permitir.

Además estoy en contra de los cortes de ruta. hay que ordenar la calle.



- MP: ¿Y cómo se manifiesta la gente?



- GM: En Jujuy el año pasado hubo 1300 marchas, marcha la gente, no rompen la plaza, no cortan la calle y no cortan la ruta. Eso es un delito. Además de la autointerpelación de la política, las organizaciones sociales se tienen que auto interpelar, analizar para qué están, no pueden usar a los pobres de clientes. Se han convertido en partidos políticos, esos que toman asistencia a las mujeres para que vayan con los chicos a las marchas y arman guarderías en las calles para cortar rutas son unos grandes delincuentes. Además le sacan plata a la gente, 2 mil o 3 milpesos para comprar mercadería para los merenderos, mercadería que le da el gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, esa plata es para el bolsillo de esos delincuentes, yo contra eso estoy, eso hay que combatir, y eso lo tienen que combatir ellos mismos desde las organizaciones sociales que tienen que convertir los planes en empleo, hay que dejar solo la AUH, como programa de ingreso, y todos los otros programas de ingreso se tienen que convertir en programas de empleo, y hay que dejar de joder con las calles,no puede ser que una organización tenga que llevar 5000 personas para pedir una audiencia a Desarrollo Social, y cortar las calles, e impedirle pasar al papá que va a llevar a los chicos a la escuela o al tipo que por suerte tiene trabajo, es como pegarse un tiro en el pie. Yo creo que las organizaciones sociales tienen que darse un debate, dejarse de macanear y a esos delincuentes hay que meterlos preso, por eso los denuncié porque tenemos pruebas en Jujuy que le sacan 3 mil pesos a la gente. por qué hacen eso.



- MP: Fuiste el primer gobernador en hablar del cannabis con uso medicinal, ¿cómo está el desarrollo de lo que es el negocio que a nivel mundial es muy interesante, en tu provincia?



- GM: Está muy bien, si se aprueba la Ley de Cannabis, tenemos 35 hectáreas autorizadas, hemos pedido una autorización a 600, tenemos control del ministerio de Seguridad, del ministerio de Salud, del ANMAT, del INTA, del Instituto Nacional de la Semilla, tenemos un destacamento de 55 efectivos de la policía, tenemos trazabilidad desde la semilla hasta el aceite, estamos vendiendo en las farmacias de Jujuy, hace 8 meses con un programa en los hospitales públicos para atender epilepsia refractaria, que la cura, estamos produciendo un medicamento, pero además tenemos 20 laboratorios, 10 del país y 10 del exterior que nos quieren comprar el Ingrediente Farmacéutico Activo para producir también el aceite con CBD. Además estamos esperando un informe de la Universidad del Nordeste, para ver si con el cáñamo podemos hacer fibra textil, y con BioSeres, que yo ya hablé con el CEO para que visite Jujuy queremos que investiguen la posibilidad de que desarrollen bioplástico, te abre además un desarrollo científico y tecnológico tremendo.Vamos bastante bien y cuand. nos apruebe ANMAT, que creo será este mes, vamos a estar vendiendo en todas las farmacias del país.

- MP: ¿Hablarías?- GM: Fuimos compañeros de banca 5 años, al lado, y claro que hablábamos.- MP: ¿Si hay una convocatoria vos te sentás con ella?