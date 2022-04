El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales normalizó el comité provincial de Tucumán y allí afirmó: “Como presidente del Comité Nacional de la UCR vengo a normalizar institucionalmente al radicalismo tucumano, a poner en funciones a Roberto Sánchez y a la nueva comisión directiva. Roberto no solo es diputado nacional sino que ahora es tan bien presidente del radicalismo tucumano, lo que par. nosotros es una gran alegría”.



Además, indicó que: "La UCR en Tucumán ha estado intervenida varios años, este paso adelante que dio la propia organización del partido aquí en la provincia es un paso más hacia la normalización que todos esperamos de la mano de un dirigente tan importante como Roberto, que no solo es un referente en Tucumán, sino a nivel nacional".



"Lo que he hablado con todos es que hay un gran consenso con la figura de Roberto Sánchez, acá todo el mundo está de acuerdo en que Roberto presida. El problema creo que es en otro ámbito y hay que resolverlo, pero son temas que no preocupan, luego de que asuman las autoridades se resolverán. La actitud de Roberto ha sido siempre de diálogo y seguirá siendo esa, al igual que la mía como presidente del partido, así que les pido a todos los correligionarios que nos unamos todos, porque Tucumán necesita un radicalismo unificado, porque el país necesita un radicalismo que formando parte de Juntos por el Cambio sea fuerte, esté unido, y sea alternativa en 2023", señaló más tarde.



En tanto, comentó: "Hay que terminar con la grieta nefasta que nos ha destruido como pueblo, que nos hace daño como país, que no ayuda a resolver los problemas de la gente. La gente está harta de las peleas, entonces tenemos que pasar rápido esto, que es válido en la vida interna de los partidos, y dedicarnos a la gente, a la gente que está mal, a los sectores más vulnerables, a los sectores que producen, a los sectores del trabajo informal. Nos tenemos que dedicar a eso, y para eso estoy convencido que el camino es la unión".



Más tarde, ante la pregunta de si ¿Ve a Roberto como candidato a gobernador?, indicó: "Claro que veo a Roberto como posible candidato a gobernador, es un dirigente que tiene una proyección importante en la provincia, lo veo bien, lo vamos a apoyar, lo vamos a acompañar. Ningún sector está discutiendo que él sea el presidente del partido, eso es un dato muy importante, que nos va a permitir transitar el camino para que él sea el gobernador de la provincia. Tucumán necesita un cambio, un grupo humano que gobierne que sea diferente, que tenga otro pensamiento, otra cabeza, que le de otra energía a la provincia. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para trabajar en esa dirección.



Además, consultado por si ¿Será JxC quién termine de definir el candidato a gobernador ya que aquí no hay PASO?, respondió: "Vamos a dirimir esas cuestiones en el marco de la Mesa de Juntos por el Cambio. Yo quiero un radical de gobernador en todas las provincias argentinas. En la mesa nacional hemos planteado algunas pautas para dirimir situaciones como esta en aquellas provincias donde no haya PASO, que primero van a empezar por la consulta a la dirigencia de cada provincia, porque cada una tiene su propia realidad. Hay un camino largo que transitar hasta el año que viene".



En tanto, cuando se hizo referencia a si ¿quiere ser Presidente? subrayó: "Sí, pero no voy a largar la campaña todavía, no me parece que tengamos que estar en campaña, estoy ejerciendo la presidencia del radicalismo, hay que fortalecerlo, ya viene fortalecido de la última elección. Hay que fortalecer Juntos por el Cambio, apostar a la unidad de Juntos por el Cambio, pero sí estaría bueno que haya un presidente del interior".



Más tarde, sobre ¿cuál es su análisis sobre la política nacional?, dijo: "Qué está muy complicada, que el problema de la inflación y de la economía no tiene motivaciones solo económicas, sino también políticas. El problema más grave del gobierno nacional es su fractura, que le impide tener un liderazgo claro, y donde muchos dirigentes y funcionarios del Frente de Todos están poniendo demasiada energía en esa pelea interna y no en resolver los problemas del conjunto, ese es el peor problema que tenemos hoy como pueblo argentino".



Al finalizar, y en refetencia a si ¿cree que Alberto Fernández va a terminar su mandato? sostuvo: "Obvio, tiene que terminar su mandato. es el Presidente que ha votado un conjunto de la sociedad, y las reglas democráticas indican que cada gobierno finalice su mandato. Nosotros no vamos a empujar a nadie, pero hay cuestiones del quiebre que tienen ellos que no nos competen, que no son responsabilidad nuestra sino del Frente de Todos".