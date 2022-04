El gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, estuvo en el programa "De Puntín" por Radio Continental, conducido por Gabriel Ziblat y Mariano Confalonieri. Estos son sus principales conceptos.

Gerardo Morales y la tensión interna en Juntos por el Cambio

- JxC resolvió por unanimidad situaciones, nos dimos una agenda, abordamos el tema Milei, que por ahí genera situaciones porque hay gente del espacio que por ahí dice: 'che que bueno, que bie'n, y se enganchan en la ola de la antipolítica, derechista, antidemocrática, facilista y creen que con eso van a llegar a algún lado, y yo creo que el pais con eso no va a llegar a ningún lado. Por todo esto había que dejar en claro ese punto. Milei no forma parte del espacio, quiere dividir el espacio y termina siendo funcional a Cristina y al Kirchnerismo, no digo que tenga acuerdo o pacto. Se abordó ese tema, no le gustó a Patricia Bullrich, que está en todo su derecho que no le guste, pero si hay una decisión colectiva se acatan en el colectivo, por más que uno no esté de acuerdo. Yo perdí en Gualeguaychú, perdí y acaté, no salí a llorar después. Yo pensaba en un espacio más amplio, y salió como salió. Después ganamos la elección, en los cuerpos colectivos hay que acostumbrarse a que a veces uno pierde en las votaciones o las decisiones. No hubo aquí votación, hubo unanimidad en abordar el tema.

- Decidieron correr la posibilidad de que Milei entre a JXC pero les da temor que en un escenario electoral él llegue a un ballotage y los pueda correr a ustedes? ¿Están pensando qué pasa con los votos de Milei que puede ser que en parte sean de JXC?

- No, yo no tengo ese temor, como tampoco le temo al kirchnerismo, creo que uno tiene que enfocarse, la política no es la especulación de haber qué sumo y qué amontono. Si uno suma tiene que hacerlo con alguna coherencia, y me parece que ya los partidos que formamos JxC hacemos un esfuerzo para lograr esa coherencia, a veces con pensamientos diferentes, hasta ahí está bien, pero ya sumar un pensamiento anárquico, parainstitucional...

Gerardo Morales y su opinión sobre el rol del Estado

- Milei plantea eliminar el Estado, la salud pública, la educación pública, por eso yo digo que estaría bueno que recorra alguna villa, no le debe haber visto la cara a un pobre en su vida este chico. Cuando le vea la cara a un pobre, vea una villa, camine el conurbano, va a comprender por qué tiene que haber Estado presente, educación pública, salud pública, políticas sociales. Me parece que el debate racional tiene que ir en torno al tamaño del Estado y nuestra concepción es: ni el Estado mínimo del neoliberalismo, ni el Estado máximo del populismo. Tanto Estado como sea necesario, y tanto Mercado como sea posible, porque tampoco somos unos trogloditas. Vengan a Jujuy, tenemos todas las empresas multinacionales que quieran invirtiendo en litio, en energías renovables, en energía solar, todos los diseños que tenemos, tenemos el mejor proyecto de promoción de inversiones, la tasa nacional de desempleo fue del 7 %, en Jujuy del 4%. Creemos en el mercado pero también en un Estado que atienda situaciones básicas, no tenemos nada que ver con concepciones como la de Milei, por eso pensar en cuántos votos, especular con eso, vamos a caer en el planteo de algunos de JxC que toman el camino fácil. Para mí JxC no debe apartarse de los principios fundantes, de los temas de la República, de los valores, de la expectativa de cambio en la sociedad.

Gerardo Morales y la autocrítica sobre el gobierno de Cambiemos

-Acabamos de terminar un gobierno hace algo más de dos años, cometimos errores, hicimos algunas cosas bien, como todo gobierno, pero la gente no nos votó por algo. Hay que aprender de eso, tener un buen plan de gobierno, no apartarnos de la sensatez, de la responsabilidad y de tener un programa para el país.

- En esa discusión del programa, Bullrich, Macri son los que se muestran más abiertos hacia la figura de Milei ¿vos los ves más cerca de Milei o de tu planteo?

- No, no sé, llamalos y preguntales a ellos.

- Lo pregunto porque si ganan las PASO ¿qué va a pasar con el sector más alineado con ellos?

- Pero no va a haber un acuerdo con Milei, y en cuanto al pensamiento del proyecto económico el radicalismo no va a avalar un plan neoliberal, que además plantee la eliminación del Estado, no vamos a avalar eso directamente.

.

- ¿Van a pedir que eso esté por escrito para asegurarse que eso no pase si gana la interna un sector más cercano a Macri o Bullrich?

- Falta mucho, espero que a fin de año terminemos con un plan de gobierno, que defina lineamientos e incluya ese plan económico. En mi opinión hay que salir de la ortodoxia, tiene que ser un plan desarrollista, productivista y federal, este es el debate que tenemos que dar en Juntos por el Cambio, no quiero adelantarme a algo que todavía estamos trabajando y vamos a tener que debatir.

- Mucho se habla de la interna de JXC, de la interna del radicalismo y recibís críticas porque esas discusiones internas dicen. Morales está hablando más de diferenciarse de Bullrich, Macri o Larreta y menos del Gobierno o de Cristina.

- No sé, el lunes ingresa una demanda penal contra funcionarios nacionales, y soy gobernador además, le doy una batalla acá en el territorio, soy de los gobiernos más discriminados, no me dieron un peso de vivienda, tuve que poner mil millones en 2020 y 2021 para terminar los planes de vivienda que empezaron en la gestión Macri, porque no me mandaron un peso. Recién me firmaron 900 viviendas, porque tuve que reclamar, ejecutaron 24 mil millones del Programa de Barrios Populare. y ni un peso en Jujuy, todo el plan de desarrollo que tengo es con recursos propios.

Gerardo Morales y su opinión sobre la grieta política

- Sí me paro desde el diálogo, no a la grieta, a muchos no le gustó mi posición con el tema del FMI, o cuando dije que estaba mal que votemos en contra en general del tema del Presupuesto, o cuando dije que estaba bien que el radicalismo se haya quedado y no se haya levantado en la apertura de sesiones para escuchar el mensaje del Presidente, como nunca lo ha hecho el radicalismo, nunca se ha levantado de una sesión que es institucionalmente la más importante en una democracia. Entonces, por allí no gustan esas cosas.

.

-Igualmente, para mí este es el gobierno más ineficaz que hemos visto en las últimas décadas, pero también planteo debates hacia adentro, cuando Macri reivindica la década del 90, le dije que no, porque más bien miremos para adelante, porque en la década del 90 ellos estuvieron en un lugar y nosotros en otro. Si miramos para el pasado flaco favor le hacemos a JxC, pero son cosas que no puedo dejar pasar como presidente de la UCR, como cuando dicen que los principios de Alfonsín han caducado, y yo creo que están más vigentes que nunca, pero no es mi intención hacer ruido.

-En todo caso hay más ruido en el PRO por el tema del liderazgo, que es natural, ya se va a resolver y no hay que hacer una bola tan grande sobre eso. Espero que se resuelva bien, yo tengo muy buen diálogo con Horacio, con Patricia y no tan buen diálogo con Macri, pero tengo buen diálogo con la conducción del PRO y coincidimos que hay que unificar y fortalecer JxC , después si diálogo con sectores del peronismo, o ministros del gobierno, bueno... La elección del año que viene pinta a que vamos a terminar con un Congreso fragmentado ¿cómo vamos a hacer para gobernar si no dialogamos'. Esto es lo que tenemos que reflexionar, ser serios. La gente también está harta de las peleas de la política, de la grieta que no le resuelve los problemas...Certezas y seguridad, eso es lo que tenemos que generar. Si no gusta lo que digo lo lamento, pero me parece que ahí se tiene que parar JxC.