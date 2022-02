El presidente de la UCR y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, habló en una entrevista radial sobre la gira del presidente Alberto Fernández por Rusia, China y Barbados que culminó en las últimas horas.

“Me pareció muy mal su toma de posición y hablar mal de Estados Unidos en Rusia. ¿Ha mérito de que le pega al FMI? Sobre todo sabiendo que Estados Unidos ha tenido un rol importante en lo que es la negociación con el Fondo Monetario. Me parece que el Gobierno tiene que dejar esa posición en política internacional de alineamiento con lo peor. No digo que Rusia lo sea, pero nosotros tenemos que ser amigos de todos. Nosotros tenemos inversiones chinas en Jujuy, tenemos inversiones japonesas, norteamericanas, canadienses, australianas".

En la misma nota también expresó: "¿A mérito de qué el Presidente va y le da para que tenga a Estados Unidos? Me parece que esto no está bien. ¿Por qué hay que llevarse mal con Estados Unidos? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que abrir mercados en todo el mundo. Con Europa también. Europa está poniendo 360000 millones de euros para la gran transformación de su matriz energética y para generar inversiones en el mundo. Acá hay que tener lazos con todo el mundo y no tener esos alineamientos que son retóricos”, declaró en Radio Mitre.

Consultado sobre si va a apoyar el acuerdo con el fondo, el presidente de la UCR afirmó: “ Es muy positivo que haya un principio de entendimiento, así que ratifico lo que unánimemente ha dicho Juntos por el Cambio. Nosotros estamos con la posición de evitar el default, eso lo hemos escrito en un documento, y creemos que el debate se tiene que dar en el Congreso. De modo tal, que en mi opinión, estoy muy cerca de lo que ha dicho Lilita Carrió de la Coalición Cívica. Obviamente que nuestro partido y Juntos por el Cambio tiene que resolver, pero como primera medida dar quórum, y después no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo, porque no tener ese acuerdo es default y el default perjudica la economía y siempre terminan pagando los platos rotos los mas pobres", consideró.

"Este es un tema que es responsabilidad del Gobierno, lo que venga para adelante, el cumplimiento o el incumplimiento es responsabilidad del Gobierno. Cristina con su silencio y Máximo con el portazo que dio han debilitado las negociaciones con el Fondo. La Campora ha vuelto a demostrar que es una fuerza política testimonial que no está a la altura de gobernar con la responsabilidad que ello implica”, expresó Morales.



Consultado por declaraciones del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el gobernador de Jujuy afirmó: “Que Zaffaroni diga eso de mí es un orgullo, que es lo peor del kirchnerismo me insulte es una cucarda. No pueden decir otra cosa quienes son intolerantes, quienes han sumergido al país en lo peor de la confrontación, de la degradación, de la decadencia. Los que incentivan marchas contra la Corte, realmente es patético lo que ocurre. Semejante personaje! Juez de la dictadura! Zaffaroni rechazaba los habeas corpus que presentaba el radicalismo en la época de la dictadura”.

afirmó: “ Todos sabemos en Jujuy que Milagro Sala es una gran delincuente, que le ha robado a los pobres que es el peor de los delitos. Además de la violencia que han ejercido en la provincia. Por suerte hemos recuperado la paz, hemos reestablecido el orden democrático. Tenemos régimen de sanciones muy fuertes para el que corta rutas. Hemos terminado con los cortes de ruta, no se podía transitar, los que llevaban sus hijos a la escuela eran agredidos".

"La verdad es que había que salir de eso y de eso tiene que salir el país. Hay que terminar con esa confrontación y las agresiones que no le sirven a nadie. Hoy estamos con toda la energía puesta en la transformación de Jujuy. Estamos en el litio, en las energías renovables, en el uso del caanabis con fines medicinales. Ya estamos vendiendo aceite medicinal recetado por los médicos. Estamos trabajando muy fuerte con el litio, vamos a fabricar baterías de litio. Hemos podido poner la energía que antes poníamos en la violencia en pensar el futuro de Jujuy. Y esto es lo que necesitamos para el país también", agregó.



Consultado sobre si todavía tiene ganas de ser presidente de la República, el dirigente radical exclamó: “Si, muchas ganas. El radicalismo tiene que tener un candidato. No somos furgón de cola de nadie”.