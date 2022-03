El gobernador de Jujuy y líder de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que no le gustaría que Mauricio Macri volviera a ser presidente de la Argentina en 2023 y consideró que el PRO "cometió errores" cuando gobernó.

También saludó la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Fue un triunfo del diálogo sobre la insensatez", sostuvo.

Morales formuló esas declaraciones a la agencia Télam desde Dubai, donde integra una comitiva con mandatarios de las provincias del Norte y otros funcionarios del gobierno nacional, en busca de inversiones en el sector de minería y extracción de litio.

Sobre las aspiraciones de Mauricio Macri de volver a la Casa Rosada, el gobernador jujeño dijo que "no lo veo con ambición presidencial, pero todavía es un dirigente de peso del PRO y es líder de Juntos por el Cambio, mas allá de que no me gustaría que volviera a ser Presidente. Estas internas con el PRO las tenemos que resolver en las PASO. El próximo Presidente debe ser radical".

.

Además, hizo una autocrítica por el escaso peso que el radicalismo tuvo en las decisiones durante la gestión nacional de Cambiemos. "Eso que ocurrió no fue culpa del PRO, sino responsabilidad nuestra. El PRO obviamente marcaba la cancha y avanzaba y en todo caso los que teníamos que reaccionar éramos nosotros. Pero han cambiado las cosas. Ellos cometieron errores en el gobierno".

En cuanto a las elecciones de 2023, Morales dijo que "varios equipos técnicos ya están trabajando en propuestas. Del lado del radicalismo estamos impulsando y ordenando el trabajo de la Fundación Alem. Empezamos con los institutos de políticas públicas en todas las provincias y articulamos con la Fundación Pensar (PRO), la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica y el instituto que puso en marcha Miguel Ángel Pichetto".

También hizo su mea culpa sobre la derrota en la última elección presidencial. "Respecto de la autocrítica, la sociedad no nos votó en 2019 porque hay cosas que hicimos mal. Terminamos defraudando al conjunto de la sociedad y no quiero que nos vuelva a pasar en 2023. Pero todos tenemos responsabilidades. Al PRO no le gusta que yo diga esto. El Gobierno, por su parte, tampoco puede tener una mirada unilateral. Ellos creen que no tienen responsabilidades y en lo que va de la gestión de Alberto (Fernández) la deuda ya alcanza los 65 mil millones de dólares".