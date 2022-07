El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, cerró el pasado sábado 17 de julio su visita a Chilecito con un multitudinario acto junto a la militancia radical de la provincia de La Rioja.

En su discurso Morales expresó: “nosotros en Jujuy formamos parte del Frente Cambia Jujuy, integrado por 27 partidos políticos, y mi vicegobernador es peronista, un compañero que no deja de ser peronista como yo no dejo de ser radical, y abrazamos una causa que es la causa de Jujuy: cuidar, trabajar y defender los intereses de la provincia. Todos tenemos que trabajar mucho para unir a nuestros pueblos, para unir la provincia, como hicimos en Jujuy, trabajar sobre la consigna de la unión provincial y lograr la unión nacional que es lo que pregonaba y marcaba como una bandera central Raúl Alfonsín”.

“A provincias como las nuestras, del norte argentino, les dijeron que eran inviables, partían la Argentina en dos, y a nosotros nos tocaba estar en el patio trasero, pero no hay ninguna provincia inviable. Tenemos un país tremendo, una gran potencialidad, además de la energía de la gente en todo el territorio. En este país federal tenemos grandes proyectos de presente y de futuro”, afirmó además el mandatario provincial.



Además, Morales expresó, ”nuestro primer desafío en Jujuy fue resolver un tema que tenía que ver con nuestra convivencia, recuperar un clima de respeto, vivimos 15 años en una cultura de la violencia y la corrupción que no se sostenía más, y había que resolver, esa fue la consigna más importante, eso creo que terminó destruyendo 32 años de gobiernos peronistas en la provincia, por eso muchos peronistas se dieron cuenta y apostaron a un Jujuy mejor y por eso formamos parte del mismo espacio”.

Junto a Morales participaron del acto Inés Brizuela y Doria, intendente de la ciudad de La Rioja y Presidenta del Foro de Intendentes Radicales; el senador nacional Julio Martinez, la Presidenta de la Unión Cívica Radical de La Rioja Kelina Rodriguez, la titular del Radicalismo Chileciteño Patricia Hidalgo, el diputado provincial por Chilecito Roberto Klor, concejales, y dirigentes del radicalismo, el pro y el peronismo de toda la provincia.

Ante los presentes en Chilecito, el gobernador de Jujuy explicó que “tuvimos que resolver uno de los problemas que hoy tiene la República Argentina, con algunos a referentes de organizaciones sociales que no han comprendido el rol que tienen las organizaciones sociales que es vital en una democracia porque cubren el rol que muchas veces no cubre el Estado, y están allí como una organización de ciudadanos, pero en Jujuy había un liderazgo por parte de una persona que le robó al pueblo, que hubo muertes: Mataron a Ariel Velázquez, al Pato Condorí, en Humahuaca. Qienes no han vivido en Jujuy no tienen idea de lo que hemos padecido. Resolvimos eso con decisión, con autoridad política, restableciendo el orden democrático, que fue lo primero que tuvimos que lograr”.

”Después tuvimos que ordenar otras cosas, que tienen que ver con gobernar: ordenar las cuentas, vivimos 32 años de déficit fiscal, que lo tuvimos que acomodar, me llevó tres años pero hoy tenemos superávit fiscal y pudimos poner en marcha un plan de inversiones de 120 mil millones de pesos, tenemos el registro de trabajadores de la UOCRA más importante de la historia de la provincia de Jujuy y estamos orgullosos de eso, porque nuestro proyecto también tiene que ver con generar oportunidades de trabajo para nuestro pueblo”, dijo y además cuestionó: "A los que nos dicen populistas, les decimos que formamos parte de un radicalismo moderno, somos parte de un radicalismo responsable, que lo primero que hace es acomodar las cuentas públicas. Ese es el radicalismo moderno que estamos transitando, que gobierna más de 400 municipios, que gobierna tres provincias, pero que además está generando una gran transformación productiva”.

“Le dimos también identidad al proyecto de provincia. Dijimos Jujuy provincia verde y estamos desarrollando proyectos de energías renovables”, detalló Morales, que no olvidó mencionar: ”estamos construyendo 258 escuelas, porque Invertir en educación es invertir en garantizar la igualdad y la libertad de nuestro pueblo. Estamos orgullosos de ser el gobierno que más escuelas construyó en la historia de la provincia, porque apostar en educación es apostar al futuro”.

”Que no nos vengan con el cuento de que hay provincias inviables, que no nos vengan con ese cuento los que únicamente miran el puerto y no miran el interior del país. Estoy convencido que tenemos que poner en marcha un plan que sea federal, desarrollista, que se gobierne la República Argentina, no solamente con la cabeza en el AMBA, que obviamente hay que tenerla porque allí viven el 40 % de los argentinos, y en el conurbano bonaerense el 40 % de ciudadanos son del interior, porque no tuvieron oportunidades en sus provincias. Tenemos que parar ese proceso migratorio interno y eso se logra con un proyecto federal, que mire a todo el país, que restablezca el decreto 814, que tenga normas claras, que le baje la carga tributaria a las provincias argentinas”.



"Tenemos un gobierno nacional que es anárquico, que está descontrolado, está loteado. Está más claro que nunca que el problema económico hoy es la política, es el Frente de de Todos que lo único que hace es pelarse entre ellos por cuotas de poder, es una vergüenza lo que hacen”, recordó Morales, y prosiguió, ”es una vergüenza lo que hace el Presidente, a quien lo invité muchas veces a Jujuy a que vea el Litio, Cauchari, Cannabis, el turismo, y lejos de eso lo que hace es ir a visitar a Milagro Sala, que está condenada por una justicia que está en un 90% integrada por jueces nombrados en 32 años de gobiernos peronistas. A mí no me van a venir a decir que hay injerencia en el poder judicial de Jujuy que es totalmente independiente”.



”Mientras él visitaba a Milagro Sala yo estaba inaugurando una escuela pública en Alto Comedero, un barrio pobre ¿ Qué hito es más importante que apostar a la escuela pública? que es apostar a ciudadanos libres¿Cuáles son las prioridades del Presidente de la Nación, ese es el problema de la República Argentina, ese es el problema de la economía”.



”Después de eso se junta en la Casa Rosada con dirigentes de las organizaciones sociales entre los que estaba el Coco Garfarini, que es el que le llevaba y traía los bolsos con plata a Milagro Sala, que son una afrenta a las organizaciones sociales, son los que las desprestigian, son esos gerentes que le sacan plata a la gente. Se quejan de los allanamientos, y resulta que en una de las casas encuentran 50 mil dólares y casi 8 millones de pesos a uno de los dirigentes sociales”.



”Que nadie me venga a decir que no se puede, que nadie venga a decirnos a nosotros como organización política y social que no se puede transformar, poner orden y establecer con autoridad y liderazgo el rumbo que necesita la República Argentina”, dijo el gobernador radical casi al finalizar su discurso. ”El desafío no es lo nuevo versus lo viejo, el desafío es como lo nuevo y lo viejo conviven, el desafío es la autoridad, gobernar con liderazgo, con experiencia y capacidad de gestión, tener el coraje de tomar las decisiones que hay que tomar para que el pueblo esté mejor”.

En la previa del acto, y durante toda la jornada, el gobernador de Jujuy desarrolló una importante agenda que incluyó su participación en una actividad sobre Ficha Limpia que se realizó en la plaza Caudillos Federales, impulsada por la juventud radical; una reunión con representantes del sector productivo, turístico, comerciantes, empresarios y emprendedores, y una visita al Parque Solar Energy360, ubicado en la localidad de Nonogasta.