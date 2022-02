El titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical ( UCR), Gerardo Morales, junto con Mario Negri, Facundo Manes y Luis Naidenoff, Gustavo Valdez participaron de la apertura de un campamento organizado por la Juventud Radical, que se desarrolla en la localidad de Villa Urquiza (departamento Paraná, Entre Ríos).

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, afirmó: “Hay mucha energía en el radicalismo, hay una UCR muy fuerte en todo el país y vamos a fortalecer Juntos por el Cambio como herramienta de transformación del país”.

“Este es un año muy importante para construir un plan de gobierno, hay un radicalismo de gestión, gobernamos tres provincias donde se han hecho bien las cosas: Mendoza, Corrientes y Jujuy. También 400 intendencias de todo el país”, aseguró el referente radical. Asimismo, agregó: "La UCR es la columna vertebral de Juntos por el Cambio".

Gran jornada de trabajo y militancia en Entre Ríos ��



La UCR está de pie, unida, fortalecida, con jóvenes que piensan en el futuro.



Estamos listos para encarar los desafíos que vienen. Habrá un candidato y habrá un presidente radical.



Adelante radicales ���� ! pic.twitter.com/7JlALwHnWq — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 5, 2022

“Acá en esta mesa debe haber tres o cuatro posibles candidatos a presidentes”, deslizó Morales y adelantó que en marzo habrá un encuentro de intendentes radicales de todo el país. Por otra parte, en el mes de mayo, se convocará a un congreso nacional de la UCR.

De manera efusiva, el mandatario provincial valoró: “¡Somos un partido con valores y con ideología, que no nos vengan a decir que no sabemos gobernar! Queremos un proyecto de país desarrollista y federal ¡Creemos en el equilibrio fiscal, a mí me costó cuatro años recuperarlo por la que me dejaron, pero no hacemos del equilibrio un fin en sí mismo!".

La agenda que propone Gerardo Morales para la Argentina

"Consideramos que una economía de producción, vinculada a ideas del desarrollo sustentable, la economía verde, el desarrollo de energías alternativas para combatir el cambio climático generado en un alto porcentaje por la generación de energía a partir de recursos fósiles. Cambiar la matriz productiva, generar aumento de las exportaciones con valor agregado”.

Se pronunció en contra de lo que definió como cuanto peor, mejor. Siempre pagan los pobres porque los operadores financieros por lo general de "La City", saben cómo cuidar los dólares y los pobres son los que pagan las peores consecuencias.

Gerardo Morales, el gobernador de la provincia Jujuy, presente en el acto del partido que él lidera.

Morales también se refirió a las políticas de género del oficialismo y fue crítico del Ministerio de la Mujer que “solo sirvió para llenarlo de ñoquis”. “Debemos promover como en Jujuy juzgados especializados y un cambio de paradigma para abordar la violencia familiar y la violencia de género”.