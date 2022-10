El gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, desafió al ex presidente Mauricio Macri a competir en elecciones primarias para definir la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio (JxC).

"A mí me gustaría que Macri sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato", lanzó el gobernador radical en una entrevista brindada al sitio de noticias Infobae, y aclaró: "Yo no lo voy a jubilar a Macri. Él tiene todo el derecho de ser candidato, de pensar y pretender su segundo tiempo, pero no creo que sea conveniente para el país".

En medio de la lucha por los liderazgos en la oposición, Morales opinó que el fundador del PRO "tiene que dejarles espacio a otros referentes" y reconoció que hasta el momento no leyó ninguno de los libros publicados por el ex mandatario.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta: las dos cartas fuertes de Juntos.

"Me parece que Macri debe tener un rol más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar. Ya pasó el tiempo y tiene que dejarles espacio a otros referentes, del PRO, de la UCR y de otros partidos, donde resolveremos nuestras internas en las PASO", apuntó. Además, puntualizó: "No compré ni leí el libro anterior de Macri y este nuevo no sé. Ya en algún momento, cuando tenga tiempo, leeré los dos tomos".

Por otra parte, el referente radical dijo que aún no se comunicó con el diputado Facundo Manes, quien acusó a Macri de ejercer un "populismo institucional" y haber tenido "operadores que manejaban la Justicia".

"Cuando baje un poco la espuma lo voy a hacer. Tal vez está molesto por la expresión del Comité Nacional y lo entiendo, pero me parece que hay excesos que los teníamos que ordenar", aseguró, dejando un mensaje conciliador: "Manes podría ser un buen candidato a gobernador de la UCR, ya que la peleó ahí estaría bueno, pero no lo quiero bajar de candidato a presidente, ya está lanzado".

"No hay riesgo de ruptura"

Luego, Morales señaló que "hay un radicalismo más fortalecido que viene logrando la posición que le corresponde en Juntos con el Cambio" y subrayó que el partido que conduce "no va a tener nunca más un rol secundario, no va a ser furgón de cola, ni va a tener un rol secundario, va a tener una relación simétrica en JxC".

"Hay unidad en el radicalismo en la idea de fortalecer Juntos por el Cambio. No hay fisuras. Ni hay riesgo de ruptura", agregó, para luego remarcar que "el radicalismo es un partido moderno, eficiente, con los pies sobre la tierra, pero no está enredado en la ortodoxia de las diez manzanas de la City porteña".

Por último, Morales se refirió a la iniciativa del Frente de Todos (FdT) de derogar las PASO: "El Gobierno plantea la derogación de las PASO para complicarnos, pero no creo que lo puedan hacer porque no van a juntar el número. Nosotros estamos en contra y vamos a hacer todo lo posible para que no pase. Si se derogaran, haremos una interna abierta, y chau", concluyó.