Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, conversó este jueves con Facundo Pastor en su programa de radio, en donde abordaron el tema de los subsidios al transporte, la grieta, las diferencias dentro de Juntos por el Cambio y sus intenciones de ser candidato a presidente por el radicalismo.



Consultado sobre qué mirada tiene sobre el tema del transporte, Morales afirmó: “Yo fui 14 años senador y venimos planteando esto desde que llegué al Senado. Centralmente se han concentrado los subsidios en el área metropolitana, específicamente en el área de transporte, este mes de enero que pasó se distribuyeron más de 20 mil millones en el AMBA para 18 mil colectivos, y en el interior se distribuyeron 3200 millones para 14 mil colectivos".



Luego agregó que: "Esto significa un subsidio para los colectivos del AMBA de 1 millón cien mil por colectivo, y para el interior, incluido Córdoba y Santa Fe, 240 mil pesos por colectivo. En el interior tenemos empresas al borde de la quiebra. Igualmente con la energía y con el agua potable. Así que es uno de los capítulos en los que hay que generar un equilibrio. No es un tema contra CABA ni contra el Conurbano. Porque además, nosotros pagamos en Jujuy el colectivo 50 pesos y en el área metropolitana 18 pesos”.



Más tarde, Pastor le preguntó si no se enoja Rodríguez Larreta cuando afirma esto, Morales respondió: “No, porque son diferencias que tienen que ver con lo federal, no con lo partidario. Además no es culpa de él, es una víctima como somos víctimas todos. Yo no hago una crítica a Horacio, por el contrario, es un buen gobernante, da gusto ir a la ciudad de Buenos Aires que es la puerta de entrada a la República Argentina. Es un buen administrador, no hay un reproche ahí. Si hay diferencias que tienen un corte federal. Seguro que él esta de acuerdo con lo que yo planteo”.

En referencia a las declaraciones recientes de Cristian Ritondo que planteó que sus declaraciones eran funcionales al Gobierno, el gobernador de Jujuy dijo: “Yo a los halcones, o a los que se creen halcones, les diría que vengan a Jujuy a ver como las palomas les peleamos al kirchnerismo. A mí no me van a correr con eso. Yo sí creo que hay que terminar con la grieta, porque hay algunos a los que les útil políticamente la grieta, y quienes creemos que la grieta le hace mal al país. Yo creo que hay que tener una actitud más responsable frente a los temas, mas allá del rechazo de muchas de las cosas que hace el Gobierno. Por ejemplo: el Presidente se va a Rusia a hablar mal de los Estados Unidos. A mérito de qué, me pregunto. Es un contrasentido. No hay política internacional. Lo digo como Presidente del partido, como Gobernador. Estados Unidos nos está dando una mano con el FMI y el Presidente va a Rusia a hacer relato”.

Luego, sobre quién se beneficiaba de sus socios con la grieta, el presidente de la UCR respondió: “Los que creen que para el país, cuanto peor mejor. Yo no quiero dar nombres, pero sí me parece que hay quienes apuestan a quebrar todo. Y del Frente de Todos también. Máximo acaba de romper el bloque. Cristina no ha dicho nada respecto del tema de la negociación de la deuda. El silencio de Cristina le ha hecho daño al país. Porque si entramos en default, se complica la economía y entonces pagan los platos los más pobres. Hay una situación de alta irresponsabilidad del Frente de Todos”.

Ante la consulta en referencia a si hay a sectores del periodismo jugando ese juego, Morales respondió: “Obvio, como hay periodismo militante K, hay periodismo militante PRO. Yo voy a estar parado en una actitud responsable, sume o no sume votos. No me interesa llegar al gobierno para cometer los mismo errores que cometimos, para hacer las cosas mal y para seguir fracturando al país”.

Para concluir, el periodista trato de saber si en un futuro el gobernador jujeño quería ser Presidente de la Nación y Morales contestó: “Sí, obvio que sí. Es hora de que el radicalismo tenga un candidato a presidente y que Juntos por el Cambio tenga un presidente radical”.