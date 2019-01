Al inaugurar un complejo recreativo-social (polideportivo, canchas iluminadas y piletas de natación) en la localidad formoseña de Mayor Vicente Edmundo Villafañe, el gobernador Gildo Insfrán dijo que las obras que se ejecutan son financiadas exclusivamente con recursos del tesoro provincial ya que desde que asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación no se favoreció a Formosa con emprendimientos estratégicos para su desarrollo.

Tras recorrer lotes productivos de soja y zapallitos en esa zona del sur provincial, Insfrán planteó que "leo en algunos medios que dicen que Formosa está recibiendo más recursos porque es generoso el gobierno del señor Macri. ¡Esto es mentira!". Precisó luego que desde julio del año pasado la coparticipación viene por debajo del proceso inflacionario y si en Formosa se siguen haciendo obras es "porque hay una administración austera que prioriza y planifica en base a las prioridades del modelo formoseño y porque aquí hay políticas concebidas a favor del que menos tiene".

El mandatario aclaró una referencia al fondo rotativo que a partir de una suma de 30 millones de pesos implementó el Poder Ejecutivo provincial para contribuir a aliviar la situación de los medianos productores en sus labores culturales y en sus obligaciones fiscales ya que se señaló que por contar con una tasa de interés del 12% anual la convertían en única en el país, sobre todo atendiendo a las superiores al 60% que se cobran en las entidades bancarias y financieras.

En ese sentido, comentó que a la provincia de Buenos Aires le dieron un crédito por la suma de 10.000 millones de pesos tomados del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses cobrándole un interés del 12% mientras que el tesoro de la Nación llevó 86.000 millones de ese fondo que es de los jubilados, a los que les siguen recortando.

Volviendo al tema de las obras, invitó a verificar la cantidad de desocupados que registra la industria de la construcción en Formosa "porque nos han cortado los fondos para hacer viviendas; han parado las obras para la construcción de las rutas como es el caso de la provincial 9 de esta jurisdicción que quedó fuera de presupuesto lo mismo que el gasoducto".

"Por eso no me voy a cansar de decir que desde que asumió el presidente Macri, por más que se enojen los correligionarios que todavía tienen las ganas de seguir defendiéndolo, en Formosa la Nación no ha invertido en la ejecución de ninguna obra estratégica que beneficie a los habitantes", expresó.