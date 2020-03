El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo este miércoles que confía en que se va a lograr "evitar la diseminación" del coronavirus en el país y afirmó que "en este estadio no se analiza intervenir en espectáculos deportivos, escuelas, y demás".



"Esto es un día a día", remarcó el funcionario y explicó que el momento cuando se evitan los espacios públicos o las aglomeraciones es cuando "empieza a circular el virus diseminado entre la población" y eso no está sucediendo en este momento.



En declaraciones a radio La Red, el ministro contó que los pacientes que están aislados en sus casas son controlados mediante llamadas telefónicas que se realizan tres veces por día, pero que no existe legislación que aluda a penas en caso de no cumplir con el requerimiento.

Al ser consultado sobre el recontagio del coronavirus, el funcionario explicó que "se supone que queda inmunizado" quien contrae el virus y se cura, porque las vacunas trabajan sobre "virus vivos atenuados", es decir, se produce una "mini enfermedad" para hacer prevención del mal.



"Al momento no hay ningún caso de reinfección. De todas maneras, al ser un virus nuevo, no puedo ser contundente en esto", enfatizó.

En la misma línea, reiteró que no hay un tratamiento especifico ni medicación para el Covid-19, por lo que solo se pueden aliviar los síntomas.



Sobre la posibilidad de cancelar vuelos provenientes de países donde el contagio es muy alto, sostuvo que "esto es día a día", con lo cual no se puede adelantar "qué vamos a hacer mañana".



Finalmente, dijo que en el mundo hay 90 investigaciones sobre la vacunas avanzadas y que, probablemente, en tres meses alguna va a ser exitosa.