El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó este martes que no está de acuerdo con las "actitudes aperturistas del Gobierno de la ciudad" de Buenos Aires en el marco del aislamiento social, que "no condicen con el grado de la pandemia en Argentina".



"El control en los bares no está funcionando, a mi modo de ver. Es muy difícil controlarlos", manifestó el funcionario nacional en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que anunció la extensión por 90 días del bono de 5 mil pesos para el personal de salud, junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni.



Insistió en que "la apertura no es el problema", sino "la falta de control sobre la apertura" y explicó que "los movimientos de las personas son muy fuertes y ante más apertura, se produce más movimiento, más contagios y mayores problemas para resolver", sobre todo para ciudades con más dificultades.

"Le seguiré pidiendo a la Ciudad que sea solidaria como fue el país al principio cuando el problema era en la Ciudad y se hizo una gran cuarentena en todo el país", afirmó.



En ese sentido, sostuvo que "siempre hay diálogo con todos los ministros de Salud", incluido el titular porteño Fernan Quirós, "lo que no quiere decir que esté de acuerdo con la actitud aperturista permanente que tiene el Gobierno de la Ciudad" porque "no condice con el grado de la pandemia, la cantidad de muertos y la cantidad de problemas que tienen otras ciudades en Argentina".



Sobre el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para decidir cómo continúa la cuarentena que concluye el próximo domingo 20, González García estimó que "habrá reunión" esta semana "ya que el Presidente siempre está dispuesto al diálogo".

En cuanto a la polémica entre el Gobierno nacional y la Ciudad por la repartición de la coparticipación, el ministro de Salud precisó que "en ningún otro lugar del país, el Gobierno nacional ha puesto tantos recursos como la Ciudad, en materia de salud".



González García también destacó que "el esfuerzo que ha hecho el Gobierno nacional para que el sistema de obras sociales, que han tenido fuertes caídas de recaudación, siga siendo operativo en la Ciudad al igual que las clínicas que fueron incluidas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)".



"Por eso, nadie puede decir que se le quita nada en recursos de salud. Son todos recursos para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires", cerró.

Según el titular de la cartera de sanidad, "la verdadera cuarentena que se cumplió de manera más estricta fue durante el periodo del 20 de marzo al 14 de abril y luego hubo varios estadios diferentes, pero lo que está pasando hoy con la pandemia en todo el país se debe a la circulación del virus".



"Es muy importante que volvamos a tener el cuidado y el respeto a la enfermedad que le tuvimos el primer día y volvamos a cuidarnos", añadió.



Por otra parte, González García reconoció la tarea que realizan los trabajadores de la salud y calificó de "inadmisible" que sean agredidos.



"No lo puedo entender que agredan al personal de salud que en estos tiempos son verdaderos héroes. La mayoría hace un reconocimiento a los trabajadores de la salud, pero es inadmisible que algunos agredan a los médicos”, dijo en referencia a los hechos ocurridos en la ciudad salteña de Orán.