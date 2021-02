El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este miércples ante diputados nacionales que desde el Gobierno nacional "siempre se tuvo total tranquilidad" sobre la calidad y efectividad de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus y volvió a criticar al laboratorio Pfizer, el cual, dijo, "se portó muy mal" con la Argentina.



En su exposición ante miembros de la comisión de Salud de la Cámara baja, el ministro dio información sobre el tema de las vacunas para el coronavirus y entre esos puntos relató los motivos por los cuales no se pudo alcanzar un acuerdo con Pfizer.



"Para el Gobierno argentino Pfizer se portó muy mal con nosotros", sostuvo, al recordar que una de las objeciones de ese laboratorio internacional fue la aparición de la palabra "negligencia" en la ley para contratar la provisión de vacunas, al responder una consulta de la diputada del Pro Carmen Polledo.

.

Acompañado por su equipo del Ministerio de Salud, González García brindó por videoconferencia un informe ante la comisión de Salud de la Cámara baja que preside el legislador del Frente de Todossobre la situación sanitaria originada como consecuencia de la pandemia y el plan de vacunación.La reunión fue abierta por el presidente de la Cámara,, quien destacó que "es la quinta vez que el ministro viene al cuerpo", y afirmó que "el trabajo de la comisión de Salud estuvo y estará marcado por creer que la inmunización y la lucha contra el virus nos compromete a todos; el desafío es transformarlo en una política de Estado".Acompañado por la viceministra; el titular de la Anmat,, y la responsable de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN). Mirta Roses, González García respondió preguntas de diputados oficialistas y opositores durante más de cuatro horas.Al comenzar su exposición, aclaró que "ninguna vacuna se aprueba por lo que sale en una revista", en alusión a la publicación de The Lancet sobre la eficacia de la Sputnik V, sino "por lo que presentan como documentación sistematizada".

.

En ese punto destacó que "nosotros teníamos absoluta tranquilidad sobre la vacuna" rusa.En ese contexto, el funcionario estimó que "la inmunidad de rebaño se lograría a partir de julio, y hasta ahí iremos disminuyendo sobre todo la mortalidad y los efectos graves".Ante una consulta de la diputada radical Claudia Najul, dijo que el lote de vacunas estará compuesto por 30 millones de Sputnik V; 22,4 millones de dosis de AstraZeneca -más 1.200.000 que están en negociación-, y los 2,2 millones del fondo mundial Covax.En ese sentido, señaló que "si sacamos a los 15 millones de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta la población argentina, y la verdad es que lo que nos pueda faltar estamos en dos o tres negociaciones".Sobre este punto, Vizzotti dijo que "es muy importante haber hecho contratos a riesgo. Nos permite tener una o dos semanas de demora a nivel mundial frente a otros países que no los hicieron y van a tener vacunas recién a partir del segundo semestre" de 2021.

.

Najul había consultado sobre "cuáles, cuándo y cuántas vacunas llegarán en el primer semestre, dado que se van estirando los plazos más de lo que se preveía". También preguntó "sobre el criterio con el cual se define la cantidad que va a cada provincia y cuántas recibió cada provincia hasta ahora".Sobre este punto, Vizzotti dijo que "en función de las prioridades, a medida que vayan ingresando las dosis de vacunas, se irán distribuyendo. Como país federal cada provincia delinea su estrategia de vacunación y decide cómo se implementa".En cuanto a la efectividad de las vacunas, González García dijo que "todas las vacunas son muy buenas no solo para no contraer la enfermedad, sino especialmente para evitar la mortalidad, reduciéndola en un 100%" y para reducir "tremendamente la internación en terapia intensiva".En su informe, el ministro se refirió a las dosis que enviará Covax --el organismo plurinacional creado por la Organización Mundial de la Salud para la distribución de vacunas- que será de 2,2 millones de dosis, y en ese sentido señaló que "es lo primero que van a entregar" .También consideró que los inconvenientes en las negociaciones con China para la compra de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm a ese país son el precio y la cantidad de dosis."Hemos trabajado intensísimamente desde el primer día con ellos, pero las dificultades que hay hoy es que el precio es elevado y necesitaríamos en tiempo corto un millón de dosis, mientras que China quiere un contrato formal por mucho más dosis, y vale el doble que las otras vacunas. Igualmente la negociación no está cerrada", dijo.En el primer tramo de su discurso, González García también se quejó de las criticas de la oposición al afirmar, que "a uno lo acusen de asesino o de que envenena a los argentinos por supuesto es descabellado, pero genera quiebres en el ánimo colectivo".

.

Tras hacer una reseña de las medidas adoptadas para afrontar la pandemia, el funcionario señaló que "claramente hace meses que venimos trabajando en el operativo de vacunación en todo el país" y dijo que "tenemos todos los insumos" y los empleados para cumplir el plan de vacunación que empezó con personal de la salud que "es el más vulnerable".A lo largo de la reunión también hicieron consultas los diputados de Juntos por el Cambio; del bloque peronista; del Frente de Todosy de la izquierda