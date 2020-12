El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que “nunca antes hubo una vacunación tan masiva y tan amplia”, al referirse a la firma del contrato que garantiza la provisión de la vacuna rusa contra el coronavirus, a la vez que advirtió que la pandemia “no pasó” y que serán necesarios “varios meses hasta que logremos los niveles de inmunización”.

“Estamos acelerando los tiempos, con el equipo técnico que está yendo a Rusia, pero reafirmo lo que dijo el Presidente de que esto no pasó y seguimos trabajando”, afirmó el ministro en Casa de Gobierno, al acompañar a Alberto Fernández en el anuncio de de la firma del contrato con Rusia para garantizar la provisión de la vacuna rusa contra la Covid-19.

En ese marco, si bien destacó que "seguimos bajando (la cantidad de casos) y somos el único país del Conosur que está bajando, ya que el resto está en riesgo creciente", advirtió que aún el problema "no se resolvió ni por el clima, ni por la vacuna", y remarcó que, "hasta que logremos los niveles de inmunización, pasarán varios meses”.

“Vamos a disminuir la mortalidad, pero no la dispersión del virus, lo que significa que tenemos que seguir con el comportamiento”, agregó Ginés González García respecto a los cuidados que la población debe seguir manteniendo.

.

Sobre el operativo de vacunación en sí, afirmó que se está trabajando “intensamente en el desafío, primero un enorme desafío logístico en vacunas que tienen temperaturas de conservación inusuales, desde la carga en el avión hasta la distribución y su llegada a los vacunatorios”.

En este sentido, amplió que “este programa lo estamos haciendo con todas las provincias, y hay funcionarios del ministerio en cada provincia trabajando con los técnicos locales en la programación de la vacunación, ya que nunca en la historia hubo una vacunación tan masiva y tan amplia”.

¿Cuántas dosis habrá disponibles?

El titular de la cartera de Salud, al hablar de la cantidad de dosis, indicó que el plan de vacunación contra el coronavirus implicará “60 millones de dosis en el primer semestre, un operativo de una magnitud no conocida, en el que estamos trabajando fuertemente y ganando tiempo en todas las fases para que pueda ser aprobada de emergencia”.

Al responder una pregunta respecto de la vacuna del laboratorio Pfizer, explicó que “Pfizer anunció que está disminuyendo a la mitad las vacunas que pensaba producir" y remarcó que, por ese motivo, el Gobierno tuvo "el resguardo de conversar con varios proveedores”.

.

“Pfizer dijo que tenía la posibilidad de entregar algo en diciembre y el resto de los tres millones entre enero y febrero, pero no pudimos firmar el contrato. Seguimos conversando, pero no pudimos firmar el contrato pese a la enorme voluntad del Gobierno argentino. Tengo la sospecha de que hay un problema de disponibilidad y no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con una temporalidad”, completó.

En ese marco, el ministro de Salud dijo que “el único oferente que ofreció entrega y seguridad fue Rusia porque, si no entregan en esos términos, no se concreta el contrato”.

.

En tanto, afirmó que el Gobierno hará “un sistema de fármacovigilancia sobre cada vacunado” y remarcó que “la seguridad de la vacuna la va a dar la propia evolución”.

Sobre la vacuna rusa, precisó que “tiene dos dosis, que se tienen que aplicar con un intervalo de 21 a 28 días" y agregó: "Hemos comprado 20 millones de dosis, lo que significa diez millones de personas cubiertas”.

.

Al ahondar sobre un aspecto técnico de la vacuna rusa, explicó que “utiliza un vector, un virus que transporta la proteína que transporta el anticuerpo. En la vacuna rusa son dos virus distintos, lo que supuestamente le da más cobertura”.

Asimismo, indicó que, “desde noviembre, el Gobierno recibe información en tiempo real sobre la vacuna rusa, y ya estamos trabajando".

"Con eso, más la visión in situ, estamos acelerando los tiempos, ya que el tiempo es una variable fundamental, porque lo que queremos es disminuir la mortalidad”, aseveró.