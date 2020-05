El ministro de Salud, Ginés Gonzales García, se mostró duro a la hora de manifestarse sobre la situación en que encontraron la provincia de Buenos Aires en cuestión de salud y apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal al calificarla de "horrorosa".

"En la gobernación Vidal nunca se logró tan baja cifra: 5,6% del total del Presupuesto era para salud. Descalabro, abandono y hospitales terminados que no se abrieron", dijo el ministro en diálogo con Facundo Pastor, en 4 Días por A24.

.

Y agregó: "No hago opiniones personales, doy datos. Nunca hubo tan bajo presupuesto de salud y tan baja política de salud. No adhirió al protocolo nacional de como tratar legalmente el aborto no punible. Nos encontramos sin vacunas, sin presupuesto, sin Malbrán, sin nada que funcionara".

Además, Ginés le respondió a los funcionarios del anterior gobierno bonaerense que critican a la gestión actual con la intensión de que "exista la grieta". "Profetizando lo que hay que hacer cuando no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Parece ser un sector que no entiende lo que está pasando".