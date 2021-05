Gines González García le envió a Patricia Bullrich una carta de documento para que se disculpe públicamente por sus dichos en el programa de Luis Majul del domingo 23 de mayo. La ex ministra de seguridad lo había acusado de pedir “un retorno” en el marco de las negociaciones con el laboratorio Pfizer y que el presidente “no lo ignoraba”.

Hace unos pocos días. Bullrich lanzó una serie de acusaciones en torno a los motivos por los cuales las vacunas de Pfizer no llegaron a la Argentina. Dichas acusaciones salpicaron tanto a González García como a Alberto Fernández. Luego del impacto mediático que tuvieron sus dichos, todos los damnificados decidieron responder.

“Con relación a las afirmaciones que usted efectuó respecto del suscripto en el programa televisivo La Cornisa, conducido por el periodista Luis Majul, emitido a las 20.30 del pasado 23 de mayo de 2021 por el canal de cable La Nación+, relativos a la negociación con el laboratorio Pfizer para la provisión de la vacuna contra el coronavirus que produce dicho laboratorio, le hago saber que son absolutamente falsas y, en consecuencia, calumniosas e injuriosas para mi persona”, expresó el ex ministro de salud mediante carta de documento.

“En consecuencia, solicito su rectificación lisa y llana en forma pública, en el plazo de 48 horas. En caso contrario, procederé a iniciar las acciones penales y civiles que por derecho me corresponden”, agregó. Hay quien dice que el que avisa no traiciona, ya que el ex ministro había ya anticipado cual iba a ser su accionar. “Es indignante, no tiene límites lo que hizo Bullrich, daña a las instituciones y daña al país. Perfora la confianza pública. Voy a ir hasta las última consecuencias”, declaró.

“El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”, escribio Bullrich en redes sociales.

A su vez, la propia Pfizer decidió tomar también cartas en el asunto y desmintió a la presidenta del PRO mediante un comunicado. “ Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión para la vacuna Covid-19”, explicaba la farmacéutica.

Otro que no se iba a quedar callado era el propio presidente, quien también expresó vía Twitter sus intenciones de comenzar acciones judiciales contra la ex funcionaria.

Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida. — Alberto Fernández (@alferdez) May 24, 2021

