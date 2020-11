El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió este martes por la mañana a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien el lunes había anunciado que Argentina puede estar en condiciones de recibir entre diciembre y enero dosis de las vacunas Sputnik V desarrolladas por Rusia contra el coronavirus.

"De entrada dijimos que no creíamos que ninguna vacuna sola fuera suficiente porque hay un déficit en la fabricación y eso genera que nosotros hayamos negociado con muchos proveedores", declaró el ministro de Salud ante A-24.

"Uno de ellos es la Federación Rusa. Y nos anticipa la posibilidad de tener vacuna sobre fin de mano o principios del año que viene", completó González García, quien fue abordado en la puerta del Ministerio, previo al comienzo de la reunión prevista para esta mañana del Gabinete de Salud.

En la misma entrevista trascendió que menores de 18 años estarían exceptuados de la vacunación y que la primera tanda de vacunas llegaría a 12 millones de personas, con dos dosis para cada una.

Las declaraciones de Ginés van en la misma senda de lo que había dicho el lunes, cuando fue consultado por primera vez sobre el tema. “La ventaja es que Rusia ofrece cantidades mayores, y nosotros teníamos en todo el esquema la llegada de vacunas en diciembre pero en pequeñas cantidades”, explicó oportunamente el ministro a Radio Con Vos.



Luego, agregó que en la negociación del Gobierno nacional con las farmacéuticas para la adquisición de la vacuna, tiene en cuenta “cuándo va a estar disponible, cuántas y el precio, tres cosas que estamos conversando con todos”.

González García también precisó que “todas las vacunas son de dos dosis”, es decir que si se adquieren “25 millones” sería “para 12,5 millones de personas”. Y señaló que el objetivo es “vacunar a más de la mitad de la población”.



“El Presidente quiere que haya la mayor de gente vacunada; no sabemos cómo será la indicación final, pero queremos que sea mucha la población inmune para detener el virus”, indicó, y añadió que “va a ser una cifra muy superior a la que se dijo al principio”.



“Tenemos que trabajar en la logística, porque son millones de vacunas y dos a cada una. Queremos trabajar con varias, puede ser que alguna no sirva, pero yo creo que no va a pasar. Ahora hay que probar que son efectivas, que previenen la enfermedad”, cerró.