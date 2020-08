Fuego cruzado entre el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ex secretario de ese organismo durante el macrismo, Adolfo Rubinstein, por los rebrotes de coronavirus en Jujuy y Mendoza. “Fue un pésimo ministro y ahora es peor ex ministro”, señaló el actual funcionario.

“Tiene seis causas judiciales por su gestión. Se está haciendo la víctima, es inadmisible lo que hace”, aseguró González García en declaraciones radiales. En tanto, afirmó que “algunos ex funcionarios que hicieron un papel muy malo, que dejaron sin vacunas ni Ministerio de Salud al país, se atreven a decir barbaridades”.

“Por hacerle caso a Rubinstein, sus correligionarios tomaron medidas de apertura masiva, como Jujuy”, cuestionó González García. En ese marco, se refirió al viaje del ex presidente Mauricio Macri a Europa, y señaló: “Con Macri no me enojo, nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice desde Mónaco”.

Rubinstein, al responder, consideró desafortunadas las críticas del ministro del presidente Alberto Fernández y se jactó de haber sido quien más apoyó el aislamiento social. “Lamento mucho que diga esto. Es desafortunado. No voy a entrar en una disputa personal. Entiendo que está muy presionado y preocupado por la situación. Si reflexionara, no creo que las diga de nuevo”, expresó y agregó: “Yo fui quien más apoyó la cuarentena. La propuse incluso antes de que la hicieran. No es una cuestión ideológica ni política”.

A la vez, Rubinstein -quien bajo el macrismo pasó de ser ministro a secretario de Saludremarcó que “la cuarentena es un método limitado” y señaló que “no permite eliminar el virus; sirve para ganar tiempo, pero hay que acompañarla con otras acciones”. “En algún momento hay que abrir. La vacuna va a estar en no menos de un año”, finalizó.