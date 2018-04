El peronismo, encolumnado detrás de la figura de José Luis Gioja, realizará el 18 de mayo próximo un congreso nacional partidario para rechazar la intervención dispuesta por la jueza María Servini y avanzar hacia la unidad del Partido Justicialista.

Esta tarde, en un acto frente a la sede nacional del partido en la calle Matheu, Gioja arengó y agradeció a los miles de militantes que colmaron las calles de la zona a quienes les dijo que “es bueno que esto (por la intervención) haya pasado, porque ante cada acción habrá una reacción”.

"Ayer apareció un ciudadano que decía ’vengo a hacerme cargo del partido’, y no se la hicimos fácil. Vamos a respetar la justicia, pero la de nuestro pueblo, no la de un disparate de resolución que hizo una jueza para intervenir al partido más grande de Latinoamérica”, sentenció ante los aplausos de la militancia.



En un breve discurso, el senador por San Juan aseguró que van “a agotar todas las vías, pero no nos vamos a cruzar de brazos” y pronosticó que “cada crisis da una oportunidad; vamos a salir fortalecidos”.

Del acto participaron también la intendenta del partido de La Matanza, Verónica Magario; el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

"Confiamos en que cada peronista sabe cómo seguir haciendo peronismo y que este PJ siga siendo nuestra herramienta electoral. El peronismo sigue vigente a pesar de que las puertas de la sede del partido estén cerradas”, aseguró Magario.

Al mediodía, Gioja había encabezado un encuentro con legisladores, intendentes, sindicalistas y dirigentes peronistas en la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, en el barrio porteño de San Telmo en el que habían decidido llamar a un congreso nacional para el 18 de mayo para rechazar la intervención dispuesta ayer por la jueza María Servini y avanzar hacia la “unidad” del PJ.

Luego de la reunión, Gioja y otros dirigentes se trasladaron a la sede partidaria de la calle Matheu como una muestra de adhesión y apoyo a los militantes concentrados en las calles aledañas al local, cuya cerradura fue cambiada en las últimas horas por decisión del flamante interventor Luis Barrionuevo.



"Estamos más juntos que antes y más convencidos que este gobierno hace que cada argentino sea un poco menos feliz cada día”, declaró Gioja, quien señaló que la intervención fue apelada y el peronismo espera que las cámaras respectivas de cada provincia se pronuncien sobre la cuestión.



Más temprano, Juan Manuel Abal Medina, quien asistió en representación del Movimiento Evita, remarcó: “La resolución de los problemas políticos es política”.

"Es una barbaridad desde lo político y lo democrático”, opinó Beatriz Rojkes de Alperovich, quien coincidió con la idea de Gioja en cuanto a que la intervención judicial llevará a la “unidad del partido”.



Del encuentro participaron diversas expresiones políticas, sindicales e institucionales del peronismo, como Daniel Scioli, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Alberto Rodríguez Saá, Cristina Rodríguez, Andrés Rodríguez, Antonio Caló y Víctor Santa María.

También se sumaron a la reunión Pablo Moyano, Oscar Plaini, Fernando Espinoza, Alberto Descalzo, Agustín Rossi y Julián Domínguez, además de intendentes o funcionarios de los partidos de Escobar, Lomas de Zamora, Hurlingham, Cañuelas, Castelli y Tigre.



