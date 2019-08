La candidata a vicejefa porteña, Gisela Marziotta, se comprometió a trabajar para que los vecinos y las vecinas recuperen la confianza en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires porque "la seguridad es un derecho humano".

"Tenemos que trabajar para recuperar la confianza del policía y de los vecinos y además tenemos que profesionalizar a la fuerza de seguridad y darle el sentido de identidad y pertenencia que perdió cuando se hizo el traspaso de la Policía Federal y Metropolitana a la Policía de la Ciudad", subrayó la candidata del Frente de Todos en un encuentro con vecinos y vecinas de Barracas.



La desconfianza que sienten hacia los propios policías y la disminución de comisarías, porque pasó de haber una barrial a una comunal, fueron algunos de los temas que los vecinos le manifestaron a la candidata en el encuentro que se realizó en avenida Iriarte y Herrera.

La candidata de Frente de todos con vecinos del barrio porteño de Barracas.

"No hay acción policial en relación al barrio, sólo hay acción corporativa respecto a los intereses de ellos", opinó Alejandro.

Por su parte, Cristina, quien también asistió al encuentro, manifestó la ambivalencia que tiene frente a los oficiales de seguridad: "No hay policías, necesitamos tener uno en cada esquina, pero aún así no me dan confianza".

Para abordar estos conflictos, la candidata subrayó la necesidad de destinar más recursos a la fuerza de seguridad porteña y trabajar la política de seguridad de manera seria para recuperar la libertad en las calles. "Hay que tratar la seguridad como un derecho humano", concluyó.