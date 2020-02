El gobierno anunció este viernes que implementará para la obra social de jubilados y pensionados PAMI "un vademecum esencial de 170 principios activos" que serán gratuitos para los adultos mayores y señaló que esos medicamentos "son los necesarios para cuidar la salud", dado que fueron seleccionados de acuerdo a "recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud" (OMS) y la Confederación de Médicos argentina.



Así lo indicó la directora del PAMI, Luana Volnovich, en una presentación que realizó en la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández y el director de la Administración Nacional de Seguridad Social, Alejandro Vanoli, donde además resaltó que van "a controlar" desde lo sanitario las prescripciones médicas a los afiliados.



"No queremos intoxicar a la población, por lo tanto vamos a controlar, desde el punto de vista sanitario, las prescripciones de nuestros médicos para que no haya interacciones", remarcó Volnovich al referirse a la alternativa de las interconsultas de los afiliados.

.

En ese sentido, agregó: "Queremos que cada uno de nuestros afiliados puedan vivir mejor".A su vez, Fernández dijo que los jubilados "destinan el 30 por ciento de su jubilación para pagar medicamentos" y afirmó que a partir del vademécum anunciado por el PAMI, ese será "dinero que dejarán de gastar" en remedios.Volnovich afirmó que la medida "tiene una lógica no presupuestaria, como ocurrió en los últimos años, sino de cuidado de la salud".Asimismo, aseguró que la medida demandará una inversión de "30.000 millones de pesos, que serán financiados con recursos propios del PAMI"."Elaboramos una lista de 170 medicamentos cuyos principios activos se tomaron en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Confederación de Médicos de la Argentina y la de nuestros propios médicos sobre una base de las patologías prevalentes y más habituales", explicó Volnovich.Por otra parte, agregó que "durante estos años la lógica que se utilizó es la presupuestaria y no se cultivó la lógica sanitaria para otorgar tratamientos adecuados".La directora ejecutiva del PAMI destacó, además, que controlarán la gestión para que ningún vivo haga negocios con los medicamentos que deben llegar a los afiliados y no para los que no lo necesitan.Para la funcionaria "los medicamentos no resuelvan las problemáticas de los adultos mayores, para eso es necesario mejorar las prestaciones y ser escuchados y valorados por nuestra sociedad"."Todo esto hace a su salud", completó.Volnovich resaltó que "los medicamentos aumentaron en forma descontrolada estos últimos años, y los adultos mayores tenían que elegir si pagaban la boleta de luz o pagaban el medicamento" y destacó la preocupación del presidente Alberto Fernández sobre este tema.