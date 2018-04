El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó hoy a una nueva reunión paritaria a los gremios docentes para el próximo viernes en el Ministerio de Economía, tras el rechazo de los sindicatos a las seis propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo para definir el aumento salarial de los maestros.



Según se informó, el encuentro que se realizará a partir de las 15, y será el decimosexto entre mesas técnicas y reuniones paritarias entre el gobierno provincial y los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente.



En la última oferta salarial concretada por el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia mantuvo la propuesta de un incremento del 15 por ciento, a pagar en tres tramos: el 7 por ciento el primer cuatrimestre, a enero y dos tramos de 4 por ciento a percibir en mayo y septiembre próximos.



Además, reiteró la oferta de sumar un reconocimiento de 6.000 pesos en concepto de presentismo y 3.000 por capacitación, y agregó el pago de una suma anual de 2.520 pesos por material didáctico.

Como la propuesta fue considerada insuficiente por los gremios, el gobierno depositó el viernes pasado un 5% de aumento en concepto de adelanto de paritarias a todos los trabajadores de la educación.



Este lunes, previo a la convocatoria, los gremios volvieron a plantear que esperan una "oferta superadora" a la última que realizó el gobierno bonaerense.



"Esperamos que sea una oferta superadora; los maestros ya dimos claros gestos de que buscamos urgente que se atiendan nuestras demandas salariales y del resto de las cuestiones”, aseveró la secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini.



En esa línea, el titular de la Unión de Docentes Bonaerenses (Udocba), Miguel Díaz, dijo que “el gobierno no quiere bajar la inflación sino los salarios”, y añadió que “ojalá que nos equivoquemos y el Ejecutivo venga con otra posición”, y apuntó que “hasta ahora, no se mueven del 15 por ciento, cuando toda la provincia vive una situación de angustia”.



"Estamos esperando la reunión de esta semana y luego definiremos qué hacer. Si la propuesta vuelve a ser la misma, tendremos que hacer medidas de fuerza. El gobierno nos provoca, se victimiza diciendo que no puede pagar más cuando hay dinero pero lo que en verdad ocurre es que para ellos la educación no es una prioridad”, sostuvo el dirigente.



El viernes último, durante la reunión de trabajo que encabezó junto a sus ministros en Chapadmalal, Vidal celebró “que la mitad de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires ya tienen su acuerdo salarial acordado con nosotros para este año”.



Al ser consultada sobre la negociación con los maestros, la mandataria provincial adelantó que “el camino seguirá siendo el mismo que seguimos hasta ahora y en el único en que creemos, que es el diálogo".