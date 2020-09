El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, envió este martes un mensaje de reconocimiento a los trabajadores sanitarios debido al momento de "máxima tensión" que vive cada hospital por la cantidad de personas internadas y le habló a los familiares de los 57 profesionales de la salud que fallecieron por coronavirus en la Provincia.



"Es un momento de máxima tensión en cada hospital por la cantidad de pacientes. Los trabajadores y trabajadoras de la salud se juegan sus vidas para salvarnos. Por eso, hoy más que nunca, el mejor aplauso es cuidarnos, para evitar contagios y frenar el avance del virus", dijo el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



Gollan remarcó que "a varios meses ya de esta pandemia, que viene azotando al mundo, a nuestro país, a nuestra provincia, quería enviar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que están poniendo todo lo que tienen de sí, para afrontar esta pandemia".

Es un momento de máxima tensión en cada hospital por la cantidad de pacientes. Los trabajadores y trabajadoras de la salud se juegan sus vidas para salvarnos. Por eso, hoy más que nunca, el mejor aplauso es cuidarnos para evitar contagios y frenar el avance del virus. pic.twitter.com/Xi9CWepN6W — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) September 1, 2020

Explicó que "son muchos los sectores que están poniendo trabajo, esfuerzo y conocimiento", pero en particular dijo referirse a los trabajadores y trabajadoras de la Salud, "por el esfuerzo cotidiano".



"Sabemos porque recorremos los centros de salud, los hospitales, las terapias intensivas y los servicios, lo difícil que es esto, la diferencia sustantiva que es trabajar todos los días con servicios de terapia que estén llenos", precisó.



Por eso, el ministro manifestó "un enorme reconocimiento, un abrazo" y dijo que "vamos a seguir" ya que "falta un poco menos cada vez".

Gollan consideró necesario "rendirles un tributo a los 57 trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires que han fallecido", a causa del Covid-19.



"A ellos, los recordaremos siempre, son nuestro ejemplo y le enviamos a sus seres queridos y compañeros de trabajo, nuestras condolencias, nuestro dolor y nuestro acompañamiento", dijo el ministro.



Y concluyó: "A seguir cuidándonos, a poner todo el empeño, que sé que le vamos a poner, en defensa de la salud pública de todos y todas las bonaerenses".

Carla Vizzotti también hizo referencia a la "tensión" en el sistema de salud

Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti expresó: "En AMBA tenemos una ocupación alta con cierta estabilidad, pero que genera tensión en el personal".



Esa jurisdicción -que congrega a la Ciudad de Buenos Aires y a los distritos bonaerenses que la circundan- "está trabajando desde hace mucho tiempo" con altos niveles de ocupación, lo que genera estrés no sólo en los médicos sino en todo el personal que atiende la pandemia.

Durante el informe de este martes también se dio a conocer que un total de 2.273 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 69% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, un 8,6% en Córdoba y 3,2% en Mendoza, según se indicó en el reporte.



La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 60,6%, mientras que en el AMBA llega al 68,8%.

"No necesitamos aplausos, sí que la población colabore"

El director del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, Eduardo Pucci, expresó este martes que los trabajadores de la salud "están agotados, con mucho trabajo" e instó a la población a "no salir a calle y cuidarse", ante el aumento de casos de coronavirus.



"El Covid-19 es un patología muy severa. Estamos en contacto con ella, peleándola cotidianamente y nuestro mayor problema es que la mayoría de los trabajadores de la salud están agotados, con mucho trabajo", afirmó Pucci en diálogo con Radio Provincia.



El funcionario sostuvo que, a pesar de contar con los equipos de protección, "el hecho de estar en contacto directo con el virus sumado al cansancio y la multiplicidad de trabajos, lleva a que pueda haber algún descuido o algún error" de quienes están al frente de la lucha contra la pandemia.

"Necesitamos que la gente se cuide para cuidarnos; no necesitamos aplausos; no somos héroes, somos trabajadores de la salud y para eso estamos, pero necesitamos que la población colabore no con aplausos sino no saliendo a la calle", aseguró el director del hospital provincial.



En este marco, agregó: "Esto no es una primavera; hay que quedarse en casa para disminuir el riesgo de contagio". Pucci reconoció que ayer fue una jornada "muy triste" al referirse a la despedida y homenaje que se realizó en la puerta del hospital a Antonio Gil Yovera, un enfermero del Servicio de Emergencias que falleció por Covid-19.



"Fue un baldazo despedir a Antonio, pero hoy ya están todos trabajando al pie del cañón", subrayó y comentó que 85 trabajadores del hospital permanecen aislados debido a que el contacto con el virus es permanentemente.

Por otro lado, indicó que en los últimos días aumentaron mucho los casos sobre todo en el interior del país: "En el interior hay lugares colapsados, da bronca ver gente que no lo entiende, viniendo al hospital vi gente haciendo picadas, gente joven que contagia".



"La gente está desgastada, devastada psíquicamente porque quieren ver una vacuna ya, pero la vacuna al menos hasta marzo no la vamos a tener y hay que seguir cuidándose", reflexionó el profesional.

Además, destacó que, aun en el contexto de la pandemia, en el hospital se realizó un trasplante de médula ósea en un niño de 3 años y dijo que "eso fue importantísimo porque era una sala cerrada desde abril del año pasado y en menos de 5 meses hicimos el primer trasplante".



"También realizamos un doble trasplante renal para dos chiquitos, con un equipo de gente muy escaso y trabajando desde las 21 hasta las 4 de la mañana, en medio de esta pandemia y esto es el orgullo de este hospital", precisó.