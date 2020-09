El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo hoy que la suba en el número de fallecidos por coronavirus notificada en los últimos días se debe a la demora en la carga de datos del sector privado, que hasta antes de la pandemia "prácticamente no estaba ni registrado" en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).



Gollan sostuvo que "hace un mes" desde la cartera están intimando al sector privado de salud "a que cargue los datos para que no se vaya produciendo un desfasaje" en la información que se divulga a diario sobre contagios y muertes por Covid-19.



"Hasta antes de la pandemia el sector privado prácticamente no estaba registrado en el SISA como es la obligación", dijo el Ministro en diálogo con Radio Metro.



Gollan precisó que "siempre los sanitaritas y epidemiólogos nos hemos quejado de que en la Argentina el sector privado no ha dado a conocer sus datos", por lo que "los estudios epidemiólogicos estaban basados básicamente sobre lo que sucede en los hospitales públicos". "Hoy eso se ha empezado a corregir", enfatizó.

Menos casos

En la misma línea, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que en la provincia se registra un 15% menos de casos de coronavirus, con respecto a la semana anterior, aunque aseguró que los contagios "aún son altos".

"Aún los números son muy altos y esto puede empeorar o complicarse si cambian las condiciones”, dijo Kreplak y recordó que en junio pasado se evaluaba que, con un “aislamiento estricto”, se podría poner “fin a la pandemia el 15 de septiembre”.



El ministro sostuvo que “ese proceso no se hizo", apuntó que "las medidas se fueron relajando mucho" e indicó que "hubo presión de diferentes sectores políticos y de los medios de comunicación para que se fueran abriendo las actividades”.