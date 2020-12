El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, consideró este jueves que "hay una absoluta distorsión en la traducción" de las declaraciones que realizó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto a la vacuna Sputnik V y su uso en los mayores de 60 años.



"Hay una absoluta distorsión en la traducción. Putin dijo que él tiene 68 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años", expresó Gollan en declaraciones a radio 10.



En ese marco, explicó que en Rusia "se están investigando en personas menores de 18 y mayores de 60" y precisó que "el 30 de diciembre terminaría el estudio en los mayores de 60 años".

.

" La vacuna Sputnik V es muy segura. Ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años será autorizada. Estamos convencidos de que la Sputnik V será aprobada de emergencia porque es muy buena", analizó.Además, expuso que en Rusia "mucha gente mayor de 60 se ha vacunado" y aclaró que "obviamente, no entra dentro de los ensayos clínicos controlados, con lo cual sirve como referencia pero no como evidencia científica"."Hay que tener rigor científico: normalmente, las vacunas se prueban en distintos grupos de edades. Luego, sale toda la evidencia científica, se aprueba, se autoriza y se registra", contó.

.

El funcionario bonaerense especificó que el 30 de diciembre se concluirán los estudios sobre las personas mayores de 60 años y, a partir de entonces, "se autorizará" porque "son protocolos que hay que cumplir".Sostuvo que "por protocolo, ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años, será autorizada la aplicación de la vacuna" e insistió: "Eso es lo que (Putin) comunicó, no que no sirva o no tenga eficacia en mayores de 60".En ese marco, planteó que "la vacuna Sputnik V es muy segura" y dijo estar "absolutamente convencido" de que habrá una aprobación de emergencia "porque la vacuna es muy buena y eficaz".