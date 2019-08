Tras conocerse los resultados de los comicios, los candidatos a presidente y vicepresidente por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, tras los primeros resultados de las PASO, agradecieron a cada ciudadano que "no se dejó guiar por el miedo o la polarización". "Somos la única fuerza que nunca se rebajó apelando al miedo. Desde el comienzo nos basamos en un proyecto de Nación basado en la esperanza, la familia, la patria y los valores. Hoy Dios nos pone en el deber de abrir un espacio nuevo en la política argentina", subrayó Gómez Centurión.

“Gracias a los miles y miles que hoy nos acompañaron con su sincero y valiente voto. Gracias a los que se jugaron por los valores que quieren para este país, para sus hijos y sus nietos" aseguró Hotton, una de las principales referentes del movimiento celeste, que se expresa en contra de la legalización del aborto.

Gracias a los que eligieron comenzar el rescate de la Argentina a través de sus valores. Gracias por atreverse, por no dejarse dominar por el miedo imperante. Esta vez fuimos más de un millón. En Octubre seremos muchos millones. pic.twitter.com/uSriNEDN6q — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) August 12, 2019

Sobre este tema, Hotton expresó que "despertaron a un gigante por no incluirnos en sus agendas. Lo que vino pasando en estos últimos días no tiene precedente. Miles y miles de evangélicos, católicos y ciudadanos que quieren un país con valores, salieron a las calles, miles de pastores y obispos brindando su total apoyo. Toda la clase política tiene que tomar nota. No somos invisibles y esto recién empieza. La Ola Celeste llegó para quedarse. Es por eso que animo a todos los que comparten estos valores a sumarse, a contactarnos, todos juntos podemos hacer historia y trabajar por el país que soñamos".

Además, ambos destacaron el trabajo de los voluntarios. “Han hecho una campaña fenomenal y un trabajo enorme custodiando las urnas, repartiendo boletas. Un gran reconocimiento a todos ellos”, sostuvo Gómez Centurión. Mientras que Hotton agradeció “a los más de 29 mil fiscales de nuestro partido que trabajaron para cuidar el voto de los argentinos”.

“Nosotros tenemos una plataforma que incluye todos los temas, lo cierto es que en esta campaña se ha difundido mucho más nuestro compromiso con la defensa de la vida, de la familia y de la educación en valores pero por supuesto que tenemos una propuesta con respecto a la economía, para generar más producción y empleo bajando impuestos y la inflación; también políticas para combatir la inseguridad, mejorar la educación y el sistema de salud, pero al ser un partido político chico no nos dieron el espacio para dar a conocer nuestro modelo de gobierno".

En tanto que Gómez Centurión mostró su malestar por los inconvenientes que tuvieron los militares para emitir su voto. Según el candidato, “es una vergüenza cómo se maneja ese tema. Son unas 100 mil personas las que cuidan el acto electoral en la república Argentina y hace años que tienen problemas en ese sentido. El gobierno fue y volvió con dos decretos habilitando que una mitad pueda votar cómodamente en el acto electoral, después anuló ese decreto y nosotros interpusimos en la Justicia un pedido de amparo y salió una acordada de la Corte permitiendo al personal militar votar en las mesas donde custodian en un padrón adicional”.

El candidato explicó que “la mayoría del comando electoral no pudo votar porque no tenían el padrón anexo, los presidentes de mesa obviamente no los dejaron votar. Es una vergüenza que a 40 años de democracia todavía sea una deuda pendiente que el personal que nos da la garantía de unas elecciones limpias, sin violencia y sin presiones, todavía no pueda votar”.