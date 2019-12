El ministro de Salud anunciado esta tarde por Alberto Fernández, Ginés González García, afirmó que "nos dejaron sin vacunas ni medicamentos" y sostuvo que los ejes de su gestión serán "equidad, calidad, acceso y jerarquización de las trabajadoras y los trabajadores".

En declaraciones a Crónica HD, González García aseguró que "en estos últimos años, con un grupo de especialistas y varias personas con mucha experiencia en la gestión pública venimos haciendo estudios y construyendo consensos para preparar una reforma sustancial del sistema de salud, que se plasmaron en la propuesta de los equipos técnicos del Partido Justicialista".

El futuro funcionario resaltó que "el desmantelamiento de programas por parte del gobierno de Cambiemos fue brutal. Es tanto lo que hay que reconstruir que me recuerda a la experiencia que tuvimos en el Ministerio en 2002".

"No hay Ministerio, con eso digo todo. Pero no es lo más grave: nos dejaron sin vacunas, sin medicamentos, con pagos atrasados en casi todos los rubros del presupuesto. Entrado ya diciembre, todavía no pagaron el 25% del presupuesto vigente. Los gobiernos provinciales vienen reclamando desde hace meses que mandan cada vez menos insumos, lo que agrava todavía más la inequidad entre las regiones", describió.

"Además, las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI tienen cada vez menos ingresos, con lo cual vienen acumulando diferimientos de pagos por montos descomunales", añadió González García.

El futuro ministro adelantó que "definimos cuatro ejes para la gestión: equidad, calidad, acceso y jerarquización de las trabajadoras y los trabajadores. Inicialmente tendremos que declarar la emergencia sanitaria para corregir rápidamente los descalabros actuales".

"Luego, definimos algunas prioridades: la provisión del 100% del Calendario de Vacunación a cargo del Estado Nacional; los programas de medicamentos, el Plan Remediar, la Salud Sexual y Reproductiva y los medicamentos contra la Tuberculosis, oncológicos, VIH/SIDA, hepatitis y Chagas, entre otros; la legalización del aborto y el protocolo para la interrupción legal del embarazo; la malnutrición; la participación ciudadana en las políticas de salud; y la perspectiva de género y la violencia", completó.