Este jueves, pasadas las 17, el flamante ministro de Salud, Ginés González García, brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada, y anunció la restitución del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) derogado por el ex presidente Mauricio Macri.



En la citada rueda de prensa, que tuvo lugar en la Sala de Conferencias de la Casa de Gobierno, González García informó que "el protocolo de aborto no punible seguirá siendo actualizado".



Luego, manifestó que este "será una guía para cualquier patología" y "mucho depende de que se adhieran las provincias y confío en que la mayoría se adhieran. Es un protocolo que iguala derechos".



"El protocolo describe cuál es la situación del aborto en la Argentina y el mundo. Procedimientos bien técnicos y sistematizados", detalló el ministro.



En tanto, aseguró: "Somos respetuosos con la objeción de conciencia. Esto está más moderado que el anterior protocolo. Esto no es un combate ni una búsqueda de votos".



"Tal vez en uno o dos años haya que hacer otro. Es una guía que garantiza calidad y cumplimiento de la ley", agregó luego. "Es un instrumento sanitario para cumplir la ley y los derechos de las personas en situación de interrumpir su embarazo, que además respalda a los profesionales de la salud", expresó.



Además, indicó que esta decisión: "Se publicará mañana en el Boletín Oficial. En algunas provincias se utiliza la justicia para incumplir con la ley".



"La sociedad va cambiando, se contruye más consenso. Nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia con muchas más cosas que un protocolo", sostuvo el ministro.



