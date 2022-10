La vocera presidencial Gabriela Cerruti insistió este jueves en cuestionar a Walter Santiago, el participante del programa Gran Hermano, conocido como “Alfa", a quien acusó de alentar un "discurso de odio" por haber afirmado durante el programa que él conoce desde hace 35 años al presidente Alberto Fernández y que éste lo habria "coimeado" muchas veces.

"No se puede decir cualquier cosa, ni siquiera en este tipo de programas, en donde se crea mucho sentido común colectivo", aseguró la funcionaria, en declaraciones a radio Perfil, y luego de que el miércoles ella saliera por Twitter a refutar esos dichos y a exigirle una retractación al participante, a la producción de Gran Hermano y al canal Telefe.

Al ser consultada por las críticas que recibió ella por su reacción en Twitter, Cerruti sostuvo que "me llama la atención toda esa gente que quiere dar lecciones en la comunicación y la política. En este tipo de programas de interés masivo que tiene 25 puntos de rating, y maneja el lenguaje de la gente común, sentís el sentido común colectivo con mucha fortaleza".

La portavoz agregó que "esto le hace daño a la sociedad, ya desde el momento en que una persona se haya declarado abiertamente homofóbica, es un discurso de odio y no vamos a dejar pasar eso. Y menos que un personaje dijera, con convicción y en una especie de situación amigable, que conoce hace muchos años al Presidente y que lo coimeó".

Cerruti amplió la idea al señalar que "y esto no sólo va contra la honestidad y decencia del Presidente, que incluso los peores detractores saben que es impecable, sino contra la política en general. No se puede decir cualquier cosa, ni siquiera en este tipo de programas, en donde se crea mucho más sentido común colectivo. La gente común no ve los programas de cable político, sino este tipo de emisiones, que pueden llegar a generar cultura incluso a partir de diversos debates".

Walter Santiago, alias "Alfa", tiene 60 años y es un apasionado por los automóviles.

Enseguida, redondeó el concepto añadiendo que "muchas veces en estos diálogos, que muchos dicen que son guionados, y en el casting se busca generar sentido común hacia un lado y hay que generar debate sobre esto, no solo quedarnos encerrados en la política, el periodismo y las redes, mientras afuera en la sociedad está pasando otra cosa".

A todo esto, cabe mencionar que el abogado Gregorio Dalbón, reconocido por haber defendido en causas judiciales al jefe de Estado y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que el primer mandatario le dio instrucciones para iniciar acciones legales contra Santiago.

"No vamos a dejar pasar nada más"

La funcionaria refirió que desde el Gobierno "ya le comunicamos a Telefé y a la productora" la intención de que en algun momento haya una retractación de parte de "Alfa"", y agregó: "Entendemos cómo son las reglas del programa y que esta persona no lo va a saber hasta que salga pero no podíamos dejarlo pasar".

Seguidamente, advirtió lo que será la conducta desde la Casa Rosada de aquí en adelante en cuanto a comentarios que se viertan públicamente sobre Alberto Fernández y los funcionarios del Gobierno en general.

"Hemos decidido no dejar pasar nada más. No se puede seguir mintiendo y engañando, auspiciado por el vale todo y la libertad de las redes sociales. Esta campaña es contra la dirigencia social y política. He recibido comentarios contra mí, que tengo una vida normal, y se dicen cosas como ciertas que no son así y no voy a dejarlo pasar. No debemos resignarnos, sino los dejamos ganar a ellos, a los que pueden decir cualquier cosa para generar la idea de que nada sirve y que todos son corruptos", argumentó Cerruti.