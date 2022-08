Este jueves, fueron difundidas en forma oficial diferentes declaraciones de Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) sobre diversas temáticas como sobrefacturación de importación y subfaturación de exportación, además, habló de la triangulación y explicación de la sobrefacturación de importación.

Sobrefacturación de importación y subfacturación de exportación:

Al ser más amplia la brecha cambiaria, es mayor la ganancia para el que desarrolla este tipo de maniobra, tanto la sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero, como la subfacturación de exportaciones donde se ahueca la base imponible en argentina para dejar los dólares en el exterior.

Triangulación y explicación de la sobrefacturación de importación:

La triangulación en sí no es algo irregular, es común en el comercio exterior que la mercadería venga de un lugar y sea facturado desde otro país; lo que estamos analizando acá, son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país, la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada; es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería. Por ejemplo: máquinas electrónicas o mineras de bitcoin que vienen desde China, se facturan desde una empresa de Estados Unidos pero el valor de la factura de la empresa americana es superior al valor de origen de la mercadería que salió de China. Entonces, si no hay un valor agregado o un proceso productivo adicional, no hay justificativo, más allá del transporte, para que tenga un valor de sobrefacturación sustancial; estas son las maniobras que en Aduana empezamos a trabajar desde la AFIP.

Cantidad de operaciones y empresas involucradas en maniobras de sobre y subfacturación:

Ya detectamos un primer universo de 13.640 operacionesque involucran a 722 empresas, por alrededor de 1.250 millones de dólares de valor FOB. Algunas de esas ya las detectamos y denunciamos a la Justicia Argentina, la semana pasada hicimos una denuncia de una maniobra burda donde se trataban de importar plaquetas de video para el área aduanera especial de Tierra del Fuego, que además tiene los beneficios de no pagar derechos por ser un área aduanera especial, donde lo único que se importaban eran plaquetas simuladas de aluminio, la mercadería no tenía más valor que el peso mismo del aluminio; eso se denunció en la Justicia, la jueza avanzó mucho, pidió la suspensión del CUIT de la empresa, y ahora estamos estableciendo los mecanismos para que esa información, como la factura se pretendió hacer a través de un banco americano, ponerla a disposición de la Unidad Antilavado Americana para que avance con la investigación en la Justicia de Estados Unidos, porque el Banco tiene que estar radicado en esa jurisdicción. -Estamos planteando, más allá de trabajar caso a caso, tratar de generar una cuestión de percepción de riesgo a futuro para tratar de corregir la conducta, y eso también lo delineó el administrador federal Carlos Castagnetto, atento que lo que se busca es esa percepción de riesgo para corregir conductas a futuro de operaciones irregulares de importación donde lo que se quiere hacer es sacar los dólares del país, los cuáles deberíamos aplicarlos a la producción y el empleo, para obtener esta ganancia financiera.

Triangular no es irregular, lo que es irregular es triangular con una operación de sobre o subfacturación y eso es lo que estamos atacando.

Importación con medidas cautelares:

Estamos intimando de manera electrónica a todos estos importadores para que acompañen la documentación y den explicaciones, al igual que a todas aquellas empresas que pudieron acceder al mercado de cambios e importaron a través de medidas cautelares, donde nosotros detectamos algún tipo de irregularidad.

La Aduana detectó en algunos casos cautelares que obtiene una empresa y luego le cede a una tercera empresa la marca por un periodo muy corto de un mes, para poder utilizar esa cautelar y poder hacerse de esa mercadería.

Cuando una empresa va a la Justicia y obtiene una cautelar, tiene que acreditar lo que dice la Ley de cautelares del peligro en la demora; hemos detectado casos donde la mercadería que se importó a través de una cautelar de hace un año, todavía la mercadería está en stock en la empresa, por lo tanto, ¿Cuál fue el peligro en la demora? Estamos poniendo en conocimiento al juez que tenga en cuenta esta situación, porque en muchos casos fue engañado, eso está previsto penalmente como estafa procesal, la empresa dijo una cosa y después hizo otra, eso también se está controlando.

Esto genera una percepción de riesgo para la conducta futura. AFIP y en particular la Aduana, tienen que potenciar todo el intercambio de información fiscal internacional que tiene para trabajar sobre este tipo de maniobras, hoy AFIP recibe información de 106 países y envía a otros 77, con lo cual tenemos una red de información internacional muy amplia que nos permite poder acceder a información tanto fiscal, bancaria como aduanera de muchos países; todo eso lo tenemos que potenciar y estoy seguro que Castagnetto lo va a hacer y vamos a poder trabajar coordinadamente en ese sentido.

Explicación caso litio en una provincia del norte

Si planteamos que no hay irregularidades en las operaciones de comercio exterior o que no hay nada para corregir, por supuesto que las hay.

La denuncia administrativa que hicimos con el litio en una provincia del norte del país hicimos el trabajo en la línea de la Aduana, notificamos, y lo tenemos planteado en números concretos. Números generales y sin tener un rigor técnico no voy a dar, porque no es serio de mi parte".

La Aduana detectó que una empresa exportó litio de la Argentina a un valor inferior al que entendemos en el mercado del litio, en una maniobra de subfacturación de exportaciones.

Seguramente sea una cuestión que tenemos que corregir con todo lo que tiene que ver con las matrices, y establecer un sistema de monitoreo más en tiempo real de todo ese tipo de operaciones.

Hay cosas que corregir, hay irregularidades y las tenemos que trabajar y mejorar. Mi aspiración es que funcione mejor que como está funcionando.

Opinión respecto de la carga impositiva a nivel país:

EL punto de la carga impositiva hay que analizarlo en conjunto con todo lo que es la recaudación de tributos provinciales y municipales que afectan el sistema tributario de nuestro país.

Ese punto hay que analizarlo de manera macro. Estamos en una situación de tanta sensibilidad, que todos estos temas hay que trabajarlos en una mesa, los tiene que definir el ministro de Economía con el presidente, y ver cómo avanzamos en una reforma tributaria más progresiva.

Hay que trabajar en todos los temas a la vez. Tenemos que potenciar, y estoy seguro que el administrador federal lo va a hacer, todas las herramientas que ya tenemos como el intercambio de información y la capacidad de análisis de datos que tiene en particular la Aduana y en general el organismo, para avanzar en desarticular este tipo de maniobras, tratar de corregir la conducta a partir también de casos particulares.