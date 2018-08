A fines de mayo de 2016, el actual presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, inmortalizó una frase: "Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior". Pasaron más de dos años para que el ministro de Turismo, Gustavo Santos, rememore al economista, señalando que quienes se iban al exterior "van a volver a la costa atlántica".

En entrevista con Perfil, el titular de Turismo apuntó que "ya hablamos con las cámaras Fehgra y AHT (gastronómicos y hoteleros) para que haya precios cuidados. No es un control de precios. El sector no puede desaprovechar la oportunidad que tiene hoy. Hay que pensar en mediano y largo plazo. Hay que poder fidelizar a los clientes que antes se iban al exterior y que van a volver a la costa atlántica. Con un dólar atrasado tuvimos un buen 2017. No h ay que aumentar los precios".

En relación a los viajes al exterior, Santos dijo que "en mayo los pasajes comprados para volar al exterior ya fueron un 20% menos. Dentro de ese promedio, hay caídas muy fuertes, como Chile, con un 35%. En cambio, los viajes a Europa cayeron mucho menos. Miami también está cayendo".

El funcionario, en tanto, dijo que el sector será el que más empleo genere en la próxima década y vaticina 300.000 puestos de trabajo a fines de 2020. Además, señaló que el déficit turístico (de u$s 11.000 millones el año pasado) tenderá al equilibrio en los próximos años.

Santos apuntó a que "las agencias pongan su oferta de productos. Es un gran outlet de turismo. También estamos evaluando que haya ofertas de Ahora 12 y 18 para el turismo interno. Estamos buscando precios competitivos".