El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se desmarcó del rechazo de Juntos por el Cambio (JxC) a la discusión parlamentaria de la reforma judicial y pidió debatir la iniciativa enviada por el Ejecutivo, al juzgar que los cambios en el sistema judicial requieren del "consenso de todos" para tener "una gran legitimidad de origen".

"Me parece que hay que debatir. No está mal que se debata y ahí vamos a arribar a conclusiones: si uno considera que el sistema judicial está bien, tendrá que continuar en el mismo lugar que está y, si no, hay que cambiarlo", sostuvo Valdés.

.

En declaraciones a una radio correntina, el mandatario provincial evaluó que los cambios en el Poder Judicial necesitan "ser consensuados y para que haya consensos se necesita discusión y acuerdos".

"No hay que discutir por discutir, sino hay que tratar de acordar el sistema judicial, recordando que no se corresponde la justicia a un partido político, sino que el sistema judicial es fundamental para todos los ciudadanos, que tienen que tener a la justicia como último lugar para ir a buscar el resguardo de las garantías que le están dadas por la Constitución (Nacional) y las leyes que las reglamentan", completó.

.

Para Valdés, "entonces, no solamente tiene que haber una discusión, sino acuerdos para modificar el sistema judicial" porque "es como modificar las reglas electorales, tiene que tener el acuerdo de todos", ejemplificó.

"Uno se tiene que someter, y los que se tienen que someter tienen que estar de acuerdo (a partir) de una gran legitimidad de origen, que es lo fundamental para que podemos tener un sistema sano", graficó el gobernador.

¿Cómo va el proyecto?

El proyecto de ley de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal, obtuvo dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.

En la noche del viernes, el oficialismo distribuyó en el Senado el texto del dictamen de la reforma, que quedó en condiciones de ser debatido el próximo jueves en el recinto de sesiones.

.

La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.

Misiva para Alberto Fernández

El pasado martes, Juntos por el Cambio (JXC) hizo pública una carta en la que solicitó al presidente Alberto Fernández que "retire el proyecto" de reforma judicial del Congreso con el argumento de que esa iniciativa "no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población".

"Le pedimos al señor Presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto", dice un tramo de la carta que la coalición opositora elaboró durante un encuentro virtual de la cúpula partidaria y parlamentaria.