El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este martes que la inflación estará este año “por debajo del 40%”, aunque indicó que “una parte de la baja” en los precios “tiene que ver con la recesión” de la economía.



“La inflación estará definitivamente por debajo del 40%”, sostuvo Guzmán a FM Metro, al tiempo que indicó que “a principios de año los pronósticos estaban por encima del 50%. La inflación ha bajado un poco, pero en un contexto de recesión”, dijo el funcionario.





El ministro de Economía explicó que “hay una parte de la baja de la inflación que tiene que ver con algo que no es bueno para la economía, que es la recesión”. “En un contexto de recesión hay una fuerza que detiene el avance de los precios”, sostuvo Guzmán, quien estimó que “la recuperación del salario real se dará con la recuperación económica. Vemos un buen año el 2021”.

También destacó que otra parte de la reducción se debió a que “se apostó fuerte a normalizar el mercado de deuda en pesos”. E indicó que “al llegar al Gobierno había vencimientos concentrados en los primeros meses, y muchas dudas sobre qué iba a pasar en el mercado de deuda pública en pesos”. Luego precisó que “buena parte de la emisión que se hace la absorbe ese mercado de deuda en pesos, y eso le quita presión al tipo de cambio”.

Guzmán habló sobre la negociación con el FMI

El ministro de Economía afirmó que la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “será dura y va a llevar meses”, y estimó que “es posible que recién a comienzos del año que viene" se pueda "cerrar un acuerdo”.



“No lo vemos rápido el acuerdo por la cantidad de cuestiones que hay que negociar”, indicó Guzmán para luego remarcar que el país discutirá "cada detalle sobre la base de la prudencia".



“Vamos a generar un debate amplio que va a llevar tiempo; vamos a discutir cada detalle sobre la base de la prudencia. Va a llevar meses, es posible que recién a comienzos del año que viene podamos cerrar”, aseveró el ministro.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda no descartó que el FMI pueda intentar poner algún tipo de condición a la negociación de la deuda con ese organismo, como una flexibilización laboral o una reforma previsional, pero aseguró que el país no aceptará “nada que vaya en contra del desarrollo de la Argentina”.



“Seguramente habrá intereses (del Fondo) que se van a ver manifestados en las negociaciones. No se tiene que descartar que ese tipo de pedidos puedan empezar a manifestarse”, reconoció Guzmán, en alusión a las leyes ya reclamadas por el organismo en otras oportunidades.



No obstante, remarcó: “No vamos a hacer nada que vaya en contra de un sendero de desarrollo virtuoso y estable para la Argentina”.

Qué pasará con el precio de los combustibles y con el rol de YPF en el mercado

En la misma entrevista radial, Guzmán afirmó que los precios de los combustibles de YPF “se analizarán en el contexto de un plan integral”, para recuperar el rol “estratégico” de la compañía en el desarrollo del sector energético.



“Los precios son una decisión de la compañía en un contexto más integral en el que Estado tiene un rol de recuperar YPF, que es estratégica para el desarrollo del sector energético en Argentina”, indicó Guzmán a FM Metro.



La semana pasada, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, se refirió a los valores que se fijaron el pasado 6 de marzo y sostuvo que "el atraso en los precios de los combustibles es muy significativo". Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda explicó que “las políticas de precios las decidirá la compañía en un contexto de un plan más integral”.

Luego, el funcionario remarcó que “en los cuatro años previos hubo un deterioro muy profundo de YPF”, y precisó que hubo “caída en la producción y en la inversión”. “Lo único que creció es la deuda de YPF”, destacó el ministro, quien puntualizó que “ese estado de deterioro es lo que hay que revertir porque YPF es estratégica en el sector energético”.



Guzmán indicó que “en un contexto integral, estará YPF presentando sus planes”, y afirmó que “desde el Estado se trabajará de una manera muy cercana para apoyar esos planes”. Sostuvo también que “el desarrollo de la energía es esencial para que Argentina no se choque contra la restricción de dólares”, y remarcó que “es importante para no tener que importar energía y gastar dólares, y para exportarla y así generar divisas”.