El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este sábado que Argentina necesita “reestructurar la deuda para restablecer su sostenibilidad”, y consideró que para que eso sea posible se requiere “el apoyo de la comunidad internacional”.



Guzmán disertó este sábado en la Primera Sesión de la Cumbre de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20 ( G20) que se desarrolla en la ciudad saudí de Riad.



Allí debatió junto a sus pares sobre la situación económica global y el estado de la arquitectura financiera internacional, informó el Ministerio de Economía, a través de un comunicado.



En este marco, el titular del Palacio de Hacienda advirtió sobre el estado de la crisis de deuda soberana que atraviesa la Argentina, y aseguró: “Necesitamos encaminarnos a un nuevo rumbo y reestructurar la deuda para restablecer su sostenibilidad".

“Esta será la primera gran prueba de las reformas del enfoque contractual adoptado en 2014, una nueva forma de formular estos contratos de deuda soberana. Esperamos que sirva pero necesitamos cooperación”, subrayó Guzmán.



Destacó que “durante el último año y medio, la combinación de la contracción de la política monetaria y de la política fiscal no funcionó”.



“Tenemos muy en claro que eso ha cambiado y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional”, explicó el ministro.



Durante la exposición en la Sesión, en la cual también estuvo presente el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, Guzmán advirtió que “la situación de endeudamiento en nuestro país es crítica”.



También, remarcó que “el PBI (Producto Bruto Interno) cayó en tres de los últimos cuatro años, el desempleo se sitúa en un nivel de dos dígitos, la tasa de la pobreza se acercó al 40%, la inflación en 2019 fue de 52,7% y, también, está el problema de insostenibilidad de la deuda”.



En consecuencia, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que “la Argentina tiene el potencial para recuperar la estabilidad”, pero puso de relieve que, “claramente, esta situación de emergencia económica necesita resolverse”.



“Sabemos que los marcos no son perfectos y tenemos que mejorarlos y completarlos con la comprensión y la colaboración del mundo entero”, afirmó el ministro.



El G20 es el principal foro para la cooperación económica internacional, que reúne a los líderes de las economías más grandes del mundo para discutir temas financieros y socioeconómicos.



Desde diciembre de 2019, Arabia Saudita asume la presidencia del G20 bajo el lema “aprovechar las oportunidades del siglo XXI para todos”.



Durante su primera jornada de actividades en Riad, Guzmán mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Alemania, Olaf Scholz; de Francia, Bruno Le Maire; de Suiza, Ueli Maurer; de India, Nirmala Sitharaman; y de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan.



En estos encuentros, todos los ministros le manifestaron el apoyo de sus países a las negociaciones que lleva adelante la Argentina para reestructurar su deuda soberana y acordaron una agenda de cooperación en pos de afianzar los vínculos estratégicos bilaterales.



Asimismo, la ministra de India le anticipó al titular del Palacio de Hacienda las intenciones de su país de realizar inversiones productivas en la Argentina que generarán nuevos puestos de trabajo.



Antes de su exposición en la Sesión, Guzmán y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalyna Georgieva, analizaron los pasos a seguir en el marco de la relación entre Argentina y el FMI, tras las conclusiones alcanzadas luego de la visita de la reciente misión técnica del organismo en la Argentina.



Como corolario de esa incursión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer un documento en el cual aseguraba que la deuda pública argentina "no es sostenible" y que el superávit fiscal necesario para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente factible". Además, reclamaba una "apreciable" quita a los acreedores privados.



En tanto, en el marco de su estadía en Riad, el próximo domingo Guzmán se reunirá con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuch, desde cuyo entorno le aseguraron que "hay mucho interés en los planes económicos de la nueva administración", y de ver la implementación de "políticas fuertes que lleven al sendero del crecimiento sostenido".