El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el Gobierno aspira a tener cerrado el nuevo programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de mayo próximo, para luego encarar las negociaciones con el Club de Paris por el vencimiento de US$ 2.400 millones.

"Nos resultaría aceptable finalizar estas negociaciones antes de la fecha límite con el Club de París, en mayo de 2021”, dijo Guzmán en declaraciones al portal internacional Latin Finance Connect.

El ministro consideró que resultó “muy importante crear sentido común a nivel internacional sobre lo que Argentina necesitaba” al momento de renegociar una extensión de plazos para pagar los casi US$ 100.000 millones de deuda que el Gobierno restructuró con acreedores privados, tanto locales como extranjeros.

"En este sentido, el compromiso con el FMI fue constructivo y positivo, y el apoyo de varios de los países del G20 también fue muy importante”, destacó.

También hizo hincapié en que “la recuperación económica es una condición necesaria para la estabilización”. Esa es la condición que el ala política del Gobierno quiere imponer al Fondo a la hora de discutir el plan para los próximos años, en el marco de una renegociación de la deuda con ese organismo por US$ 44.000 millones.

.



Guzmán reiteró que “el Estado juega un papel para posibilitar la recuperación económica” y que en el frente externo “debe haber acumulación de reservas, Queremos un sistema de regulaciones que fomente la inversión en la economía real y desaliente los flujos de capital desestabilizadores”.

El titular del Palacio de Hacienda también opinó que el stand by negociado por la gestión de Mauricio Macri “era de baja calidad, se basaba en el hecho de que una política fiscal contractiva ayudaría a restaurar la confianza y sería suficiente para resolver el problema de la inflación en Argentina. No vamos a repetir eso", subrayó.