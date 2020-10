El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó este viernes que "no va a haber devaluación", y aseguró que "va a continuar la depreciación del peso ante el dólar por la inflación, como hasta ahora", a la vez que anunció que el Gobierno elabora "un programa fiscal plurianual" que tendrá "como mínimo tres años" de duración, en el marco del programa sobre el que se trabaja con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que será enviado para su tratamiento al Congreso de la Nación.

Guzmán admitió, en declaraciones radiales, que “tenemos una brecha cambiaria muy elevada”. Pero aclaró que “también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa y, a pesar de lo que se dice, hay US$ 41.000 millones de reserva de los cuales una parte son depósitos encajados por alrededor de US$ 12.000 millones”, a lo que se suman los controles de capitales.

La brecha cambiaria, señaló el Ministro, “genera una expectativa de devaluación que no se condice con la circunstancia que enfrentamos en el frente externo”.

La combinación actual en ese sentido "permite continuar con la política cambiaria para el tipo de cambio oficial, que es el que importa de forma directa para los precios y la macroeconomía”, resaltó.

Guzmán insistió a Radio Con Vos en que el tipo de cambio oficial seguirá “de la mano de los precios” y consideró: “A pesar de que hay una brecha que genera ansiedades importantes y nos ocupa fuertemente, tenemos las condiciones y los instrumentos para continuar con las políticas cambiarias que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación”.