Un fuerte cachetazo recibió el oficialismo ante la contundente victoria del gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, quien ganó la reelección en las elecciones provinciales, donde casi doblaba en votos a sus dos principales opositores, los radicales Mario Negri y Ramón Mestre. En tanto, el diputado Martín Llaryora obtuvo el triunfo en la ciudad capital y logró, después de casi veinte años, que el justicialismo vuelva a administrar el municipio.

En diálogo con Crónica, el analista político y consultor en opinión pública, Jorge Giacobbe, sostuvo que los resultados no lo sorprendieron, sino que eran previsibles dentro del contexto actual. "La gente está buscando un recurso de no innovar, de mantener un status quo en lo provincial, por la incerteza que presenta lo nacional. Para los seres humanos es muy dificil en términos psicológicos que todo sea una incerteza, entonces cuando todo se vuelve incierto, buscan respaldarse sobre algo certero", dijo Giacobbe.

En ese sentido, el especialista manifestó que es un error "hacer una mirada lineal" y proyectarlo a lo que sucederá de cara a las elecciones de octubre. "Me parece que como la Argentina está llena de incertezas en términos nacionales estamos tratando de cubrirlas con cualquier gesto que podamos ver en la cotidianeidad de hoy, como es una elección provincial o la presentación del libro de Cristina, cuando estos son actos que no están relacionados", sostuvo.

"Yo creo que en cada lugar la gente decide disociadamente, por un lado que quiere hacer con el gobernador en la provincia, y por otro que va a hacer con Macri o Cristina", añadió Giacobbe. De tal forma, el analista detalló que el esquema político electoral provincial, es otro al que se plantea a nivel nacional, sobre todo, por la intervención de una tercera propuesta. "Fijate que en todas las provincias que votaron hasta ahora, hay un fenómeno político local que tiene un valor propio, que en el esquema nacional no está", detalló el profesional. Tal fue el caso del socialismo en la provincia de Santa Fe, el triunfo del Movimiento Popular Neuquino, en la provincia de Neuquén, y ahora con la victoria del peronismo en Córdoba.

No obstante, Giacobbe destacó que fue favorable estrategicamente la decisión de los gobernadores de adelantar las elecciones locales para que "no tengan el mismo clima que la nacional, que van a estar capturadas por la polarización de Macri y Cristina". "Ellos no se quieren jugar su propia suerte entonces quieren evitar que el valor propio que tienen de reconocimiento se vea empañado por la grieta", subrayó.

Esto se reflejó en las palabras del discurso del gobernador reelecto quien se posicionó por fuera de la grieta entre el oficialismo y kirchnerismo. "Cuando dijo que valora la República y la división de poderes, le está pegando al kirchnerismo, y cuando dijo que el Estado tiene que ser fuerte, grande, y asistencialista, también se aleja de Cambiemos, es decir, se distancia de ambos", mencionó el analista respecto a las palabras pronunciadas por el mandatario provincial. Esta lógica de despegarse de ambos lados de la grieta queda resumida en la frase enunciada por el representante de Hacemos por Córdoba, tanto antes como después del sufragio: "Los de afuera son de palo".

Por último, el analista político destacó que ante la incertidumbre que se vive en las elecciones nacionales, donde siquiera la ex presidenta oficializó el lanzamiento a su candidatura presidencial, "los argentinos tratan de asegurarse lo único seguro que es lo local en términos municipales, y provinciales".