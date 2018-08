El empresario Juan Carlos de Goycoechea, detenido en una causa por presuntas coimas en la obra pública, durante el gobierno kirchnerista, solicitó declarar bajo la figura de "arrepentido", ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio.



Fue mediante, Jorge Landaburu su abogado que el ex CEO de la constructora española Isolux Corsan pidió ser incluido en el Sistema de Protección de Testigos.



En este sentido, Goycochea es el único de las 15 personas detenidas que confirmó darle coimas a representantes del Ministerio de Planificación, durante el citado gobierno.



Cabe recordar que esta investigación se originó por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. en donde se detallaban viajes, días y horarios de los diferentes pagos, y a quienes eran entregados.