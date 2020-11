La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó hoy que "el mundo ama" a Diego Maradona porque "fue una buena persona” y rescató “su ternura" y humildad porque "tuvo todo y nunca se la creyó".



“Ayer no podía hablar con nadie, por la ternura de ese muchacho, lo que significaba, que demostraba todo con su mirada y últimamente tenía una mirada más triste”, dijo Bonafini sobre Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años, en declaraciones a la radio online Futurock.



“Siempre estaba del lado que tenía que estar, él decía ‘es tan difícil ser quien soy, me gustaría ir a una playa y que nadie me persiga'. Le gustaban las pequeñas cosas de la vida”, sostuvo la dirigente de derechos humanos.

Para Bonafini, "el mundo entero lo ama porque fue una buena persona, además de buen jugador" y agregó: "Tuvo todo y nunca se la creyó, nunca dejó de reconocer de dónde venía”.“Siempre contaba, mil veces, que se daba cuenta que su madre no comía a la noche y decía que le dolía la panza, eso no lo olvido nunca”, afirmó Bonafini.Agregó que “verlo a él era muy difícil, aunque a veces nos ingeniábamos para vernos” y afirmó que “todos los recuerdos de las veces que estuve con él son hermosos”.

Tras rememorar algunos encuentros que tuvieron, Hebe indicó que Maradona “tenía ese corazón de niño que nunca dejó de tener, era un niño grande. Tenía todo y le faltaba esa simpleza de la vida que el quería”.Sobre las reacciones ante la muerte de Maradona, consideró que “ cuando llora el mundo o llora el pueblo no hay que preguntar por qué”.“Tengo bronca porque tenía todo y le faltaba lo que él quería a veces”, concluyó emocionada.