Hernán Lacunza, flamente ministro de Hacienda, brindó una conferencia de prensa a las 18 en la que anunció nuevas medidas económicas.



Anteriormente, Mauricio Macri había dicho que estas se estaban definiendo para estabilizar al dólar.

Tal es así que en una primera instancia, el ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, manifestó: "Macri pidió que no suban ni el dólar ni la inflación". Y estableció con firmeza: "El presidente nos pidió cuidar a los argentinos".

Por otro lado, se refirió a las elecciones de octubre: "Gane quien gane no podemos dejarlos sin herramientas. No son las herramientas del presidente, son de los argentinos". "Necesitamos a todas las fuerzas políticas. Casi sin matices la culpa es del otro. No importa demasiado quien tiene razón", expresó.

Con respecto al resultado de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), admitió: "Tras las PASO entramos en un escenario económico y financiero complejo. Las tasas de renovación que antes venían renovandose cayó abruptamente". "Ahora hay falta de interés de los inversores", explicó.

"Extendemos los vencimientos de la deuda al corto plazo. La deuda de pasivos la maneja la incertidumbre electoral", expresó el ministro. "Hay más tensión cambiaria", reveló.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó: "Hay que iniciar un proceso de extensión de esos plazos de inversión extranjera para generar un alivio financiero para el próximo mandato".

"Además de haber cumplido con todo al FMI, le hemos propuesto en acuerdo con la oposición, para reperfilar las vencimientos de deuda", aseguró Lacunza.

"Con esta estrategia procuramos lograr varios objetivos: Estabilidad financiera, como objetivo primordial. Al aliviar esto crece la disponibilidad de reservar", explicó la cabeza de la cartera de Hacienda. "Buscamos no pasar el problema al que sigue y dar un marco institucional al consenso. Pretendemos que el punto de partida del próximo mandato sea mas sólido", dijo el funcionario.