Hernán Lacunza, flamente ministro de Hacienda, brindó una conferencia de prensa a las 18 horas en la que anunció nuevas medidas económicas. Anteriormente, el presidente Mauricio Macri había dicho que estas se estaban definiendo para estabilizar al dólar.

Tal es así que en una primera instancia, el ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, remarcó: "Macri pidió que no suban ni el dólar ni la inflación. El presidente quiere cuidar a los argentinos".

Seguidamente, se refirió a las elecciones de octubre: "Gane quien gane, no podemos dejarlos sin herramientas. No son las herramientas del presidente, son de los argentinos". "Necesitamos a todas las fuerzas políticas. Casi sin matices la culpa es del otro. No importa demasiado quien tiene razón", expresó.

LEÉ TAMBIÉN: Reunión de urgencia entre Macri y su gabinete con el eje en lo económico

Lo explicado por el ministro en conferencia.

Con respecto al resultado de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO), admitió: "Tras las PASO entramos en un escenario económico y financiero complejo. Las tasas de renovación que antes venían renovandose cayó abruptamente. Ahora hay falta de interés de los inversores".

"Extendemos los vencimientos de la deuda al corto plazo. La deuda de pasivos la maneja la incertidumbre electoral", expresó el ministro. "Hay más tensión cambiaria", explicó.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó: "Hay que iniciar un proceso de extensión de esos plazos de inversión extranjera para generar un alivio financiero para el próximo mandato".

"Además de haber cumplido con todo al FMI, le hemos propuesto en acuerdo con la oposición, para reperfilar las vencimientos de deuda", aseguró Lacunza.

El alza del riesgo país.

"Con esta estrategia procuramos lograr varios objetivos: Estabilidad financiera, como primordial. Al aliviar esto crece la disponibilidad de reservar", manifestó la cabeza de la cartera de Hacienda. "Buscamos no pasar el problema al que sigue y dar un marco institucional al consenso. Pretendemos que el punto de partida del próximo mandato sea mas sólido", dijo el funcionario.

"Estas son las medidas que tenemos para compartir con ustedes. De esta manera, podemos relajar la posibilidad de reserva, y bajar las eventuales demandas", concluyó el ministro.

Luego, respondió a las preguntas de los periodistas allí presentes. "En mi rol actual no debo hacer análisis, lo cierto es que hay una incertidumbre que el Gobierno debe abordar y lo acaba de hacer con las medidas que comente recién. Los resultados económicos no fueron los esperados", acentúo.

Las reservas internacionales en millones de dólares.

LEÉ TAMBIÉN: El Riesgo País sigue en alza y rompe un nuevo récord

Ante la pregunta sobre la próxima reunión con el Fondo Monetario, Lacunza estableció que la fecha está pactada para "la semana que viene". "Al FMI le anticipamos hoy estas medidas que ibamos a disponer, para su conocimiento nada más. Respecto a la oposición, tenemos un diálogo permanente", argumentó.

"Invitaremos a bancos para acercar propuestas de inversores. El objetivo es preservar la estabilidad", expresó.

El precio del dólar desde el 2006 hasta la actualidad.

"El tipo de cambio actual está casi al doble de 2015", admitó el funcionario de Hacienda. "Las reservas están allí para ser usadas, ahora está todo más despejado.El perfilamiento que proponemos no es sin quita sino una extensión voluntaria", finalizó.