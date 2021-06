Continúa la campaña de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, donde este jueves por la mañana recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien celebró el hecho en sus redes sociales.

"Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora", escribió Rodríguez Larreta, luego de recibir la vacuna en el puesto de inoculación ubicado en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño consideró que "la vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos y abrazarnos. De volver a trabajar y retomar nuestros proyectos. La vacuna es futuro".

Hoy viví lo que siempre me cuentan quienes ya se vacunaron en la Ciudad: el amor y la calidez que te da el equipo de salud cuando llega este momento. Gracias infinitas. Me vacuno por mí, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Vacunarse es cuidarnos. pic.twitter.com/FSvEHcsz3l — Horacio Rodríguez Larreta ✋�������� (@horaciorlarreta) June 10, 2021

"Hoy viví lo que siempre me cuentan quienes ya se vacunaron en la Ciudad: el amor y la calidez que te da el equipo de salud cuando llega este momento. Gracias infinitas", remarcó Rodríguez Larreta.

Por su parte, el jefe de Gobierno remarcó que se vacuna por él, por su "familia" y por "el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá" y subrayó que "vacunarse es cuidarnos".

El jefe de Gobierno porteño junto al certificado de vacunación ( Twitter/Horacio Rodríguez Larreta)

De esta manera, el Gobierno porteño sigue vacunando personal esencial, grupos de riesgo, docentes y miembros de las fuerzas de seguridad, y también pueden empadronarse para recibir la vacuna desde esta semana los mayores de 50 años de la población general.